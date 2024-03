Vanessa Bryant e sua filha Natalia deslumbram no casamento de Sabrina Ionescu e Hroniss Grasu com Pau Gasol

ÓUm dos maiores casais poderosos do esporte cruzado da América finalmente se casou depois que o guarda da liberdade de Nova York Sabrina Ionescu e Hroniss Grasu, pivô do Chicago Bears casei neste fim de semana. Não foi nenhuma surpresa ver seus amigos íntimos, Vanessa Bryant e sua filha Natalia aparecem com seus melhores vestidos para comemorar suas núpcias.

Ionescu, jogadora profissional de basquete feminino, ficou noiva de NFL estrela Grasu em 2023. Eles tentaram manter seu casamento em segredo, despistando os paparazzi, com a jovem de 26 anos alegando que não estava avançando em seu planejamento – apenas para organizar o casamento dos seus sonhos no sábado .

O presente especial de Pau Gasol para Vanessa BryantInstagram

Na verdade, foram os Bryants que revelaram o jogo depois de aparecerem com um par de vestidos deslumbrantes, embora seja provável que eles tivessem permissão para postar. Vanessa, a esposa do falecido ícone da NBA Kobe Bryantvestiu-se com um vestido dourado brilhante enquanto sua filha escolheu um vestido verde esmeralda.

Postando uma foto da noiva tendo como pano de fundo o pôr do sol, Vanessa escreveu: “Parabéns @sabrina_i e @h_grasu !!!

Os convidados revelaram que o local do casamento foi em Laguna Niguel, Califórnia, que ocupa um lugar especial no coração dos Bryants, pois é onde está localizado um mural de Kobe e sua filha Gianna, que morreu em um acidente de helicóptero em 2019, no Laguna Propriedade de praia.

Entre as celebridades convidadas estavam a estrela do Dallas Wings Satou Saballye ex-astro do Los Angeles Lakers Pau Gasol. Ionescu e Grasu, ambos ex-alunos do Oregon, até convidaram o mascote da faculdade, o Pato do Oregon, para o casamento também.

Um vínculo inquebrável entre os Bryants e Ionescu

Ionescu, que conheceu Kobe Bryant como mentor antes de se tornar uma estrela no WNBAdesde então manteve uma amizade duradoura com a família do falecido astro da NBA.

Vanessa e suas filhas muitas vezes podem ser vistas torcendo por ela quando jogam pelo New York Liberty e foi apropriado que elas se juntassem a ela em seu grande dia com Grasu.

Quando Ionescu anunciou seu noivado com Grasu em janeiro de 2023, Vanessa foi uma das primeiras a celebrar o casal: “Uauuuu!!!

Parece que a amizade deles é eterna e Ionescu espera que o mesmo se aplique ao seu novo marido após o casamento.