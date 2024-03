Vazamento de imagens do custo astronômico do retorno de Kate Middleton

Kate Middleton continua a ser um enigma e com o passar dos dias, todo o público britânico espera que a Princesa de Gales reapareça, já que o Palácio de Kensington garantiu que ela só seria vista depois da Páscoa.

Apesar disso, algumas imagens foram tiradas enquanto ela fazia compras com o marido, Príncipe William mas quanto custou a compra das imagens?

Última hora: surgiu um vídeo de Kate Middleton fazendo compras com o príncipe William

Apesar da existência das fotos e da sua confirmação pelo Palácio de Kensington, ainda há dúvidas sobre a sua real identidade.

Ele continua pairando sobre cada foto enquanto as pessoas afirmam que ela parece incomum em comparação com as fotos anteriores e sugerem que uma isca / dublê está sendo usada para manter vivas as teorias da conspiração sobre a Princesa de Gales.

Portanto, qualquer informação está em alta demanda. Isto é particularmente verdadeiro para as fotografias da mãe de três filhos, de 42 anos, pois as imagens permitem que qualquer pessoa interessada no desenvolvimento da história microanalise e disseque cada fio de cabelo da cabeça da futura Rainha do Reino Unido e da Commonwealth.

Mas quanto custam realmente as fotos e informações de especialistas? Pois bem, o programa da Telecinco, Vamos A Ver, tem a resposta depois de convidar um jornalista da BBC, Helen Wadepara conversar sobre as últimas fotos da Princesa de Gales.

“Sim, é ela. O Palácio confirmou isso para nós, jornalistas, quando lhes pedimos verificação”, disse Wade na Telecinco. “Se você tivesse me ligado antes, eu teria economizado 1.000 dólares para você [dollars].”

Aí está, se você tiver boas informações sobre Middleton e você é uma fonte confiável ou verificada, pode ganhar uns mil dólares para reservar suas férias de verão ou pagar parte da hipoteca e do seguro do carro.

As três imagens vazadas de Kate Middleton

Nas imagens, a princesa está acompanhada pela mãe nas proximidades do Castelo de Windsor, naquela que foi a primeira aparição pública desde a sua cirurgia abdominal não revelada na The London Clinic, em janeiro, e uma das suas únicas aparições desde o período de Natal de dezembro.

O A Princesa de Gales estava no banco do passageiro acompanhada pela mãe e usando óculos escuros e um meio sorriso no rosto, embora muitos insistissem que ela estava longe de ser astuta, pois alegavam que na verdade não era ela no carro e era uma farsa para tentar acalmar os rumores.

Entao veio a polêmica foto do Dia das Mães… Middleton, cercada pelos filhos e com o rosto sorridente, divulgou a foto para dizer ao público global que está bem. Mas com o passar das horas, as agências definiram essa imagem como “manipulada”.

Meios de comunicação como o Associated Press, Getty Images, Reuters e AFP ordenou que fosse retraído. Isso supostamente a deixou muito envergonhada ao dizer que comete erros como fotógrafa e editora.

Então imagens da Princesa de Gales em uma loja de agricultoresforam revelados em um pequeno vídeo publicado pelo TMZ e The Sun no qual Kate Middleton pôde ser vista acompanhada do marido, Príncipe William.

Nele, a aristocrata sai de sua “loja preferida” carregando uma sacola e com o marido ao seu lado. Isto foi particularmente notável como William é acusado de ter um caso.