Veja Dana White ser confundida com Joe Rogan em entrevista com ex-âncora da ESPN

A ex-âncora da ESPN Sage Steele se aprofundou ao encerrar sua entrevista com o CEO do UFC, Dana White, perguntando-lhe sobre seu sonho durante uma sessão em seu podcast de vídeo, The Sage Steele Show.

O problema foi que Steele confundiu White com outra personalidade careca e combativa do UFC, Joe Rogan.

Demorou um segundo para White perceber o que havia acontecido e um nanossegundo para Steele tentar encobrir seus rastros. Mas mesmo essa recuperação rápida foi tarde demais – o erro hilariante permaneceu para sempre para ser apreciado pela Internet.

Confira o momento no videoclipe abaixo.

“Qual é o sonho de Joe Rogan?” Steele perguntou, ficando confortável em sua cadeira de entrevista.

“O sonho de Joe Rogan?” Branco respondeu.

“Joe Rogan… Dana White”, respondeu Steele, dando um tapinha no joelho do executivo do UFC. “Qual é o sonho de Dana White?”

“Você acabou de pensar que eu era Joe Rogan?” White disse depois de um olhar incrédulo.

“Eu fiz… eu fiz totalmente”, disse Steele.

“Ela acabou de me chamar de Joe Rogan!” atacou White, olhando fora da tela para uma pessoa, provavelmente em sua equipe, cujos olhos estavam sem dúvida arregalados. “Você pensou que eu estava fodendo Joe Rogan! Eu era careca antes mesmo de Joe Rogan ficar careca! Acabei de fazer um podcast de duas horas, voei de Las Vegas para cá e ela pensou que estava entrevistando Joe Rogan!

White gargalhou quando a pressão arterial de Steele disparou.

“Jesus”, disse o ex-âncora da ESPN enquanto White se deliciava com a pegadinha.

O momento foi cheio de ironia, considerando o discurso retórico que White desencadeou durante a mesma entrevista sobre seu ódio total pela mídia e sua forma de não verificar os fatos.

A primeira regra do jornalismo – acertar o nome do sujeito.