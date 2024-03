Vencedores do Miami Open: lista completa do torneio Miami Masters

TO Miami Masters, também conhecido como Miami Open, faz parte da série ATP Masters 1000 para homens e da série WTA 1000 para mulheres. É realizado anualmente em Miami, Flórida, Estados Unidos, mas quem exatamente conseguiu vencer a série?

O Miami Open é um dos torneios de maior prestígio do calendário do tênis, atraindo os melhores jogadores masculinos e femininos de todo o mundo, como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e as irmãs Williams e é jogado em quadras duras ao ar livre.

Novak Djokovic retorna aos treinos em quadra pela primeira vez desde sua eliminação no Aberto da AustráliaInstagram

Normalmente ocorrendo durante duas semanas em março e abril, o torneio apresenta eventos de simples e duplas masculinos e femininos, bem como duplas mistas. As partidas são realizadas no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, sede do evento desde 2019.

O Miami Masters oferece pontos de classificação significativos e prêmios em dinheiro, tornando-o um evento importante na preparação para os torneios do Grand Slam, como o Aberto da França, Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos. Tem uma história rica e viu muitos momentos memoráveis ​​e rivalidades ferozes ao longo dos anos.

Campeões individuais masculinos do Miami Masters por ano

1985: Tim Mayotte (Estados Unidos)

1986: Ivan Lendl (Tchecoslováquia)

1987: Miloslav Mecir (Tchecoslováquia)

1988: Mats Wilander (Suécia)

1989: Ivan Lendl (Tchecoslováquia)

1990: André Agassi (Estados Unidos)

1991: Jim Courier (Estados Unidos)

1992: Michael Chang (Estados Unidos)

1993: Pete Sampras (Estados Unidos)

1994: Pete Sampras (Estados Unidos)

1995: André Agassi (Estados Unidos)

1996: André Agassi (Estados Unidos)

1997: Thomas Muster (Áustria)

1998: Marcelo Rios (Chile)

1999: Richard Krajicek (Holanda)

2000: Pete Sampras (Estados Unidos)

2001: André Agassi (Estados Unidos)

2002: André Agassi (Estados Unidos)

2003: André Agassi (Estados Unidos)

2004: Andy Roddick (Estados Unidos)

2005: Roger Federer (Suíça)

2006: Roger Federer (Suíça)

2007: Novak Djokovic (Sérvia)

2008: Nikolay Davydenko (Rússia)

2009: Andy Murray (Escócia)

2010: Andy Roddick (Estados Unidos)

2011: Novak Djokovic (Sérvia)

2012: Novak Djokovic (Sérvia)

2013: Andy Murray (Escócia)

2014: Novak Djokovic (Sérvia)

2015: Novak Djokovic (Sérvia)

2016: Novak Djokovic (Sérvia)

2017: Roger Federer (Suíça)

2018: John Isner (Estados Unidos)

2019: Roger Federer (Suíça)

2020: Cancelado devido à pandemia de coronavírus

2021: Hubert Hurkacz (Polônia)

2022: Carlos Alcaraz (Espanha)

2023: Daniil Medvedev (Rússia)

Quem são os múltiplos campeões?

Aqui está uma lista de vários campeões do Miami Masters junto com os anos em que venceram:

Vencer a competição uma vez já é difícil o suficiente, então aqui estão os múltiplos campeões do Miami Masters.

Andre Agassi, por ter feito isso primeiro, é o mais bem-sucedido do torneio, pois está empatado com seis vitórias. Ele compartilha esse status com Novak Djokovic. No geral, sete jogadores conseguiram vencer duas vezes e são alguns dos nomes mais icônicos da história do esporte.

Agassi (1990, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003), Novak Djokovic (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016), Roger Federer (2005, 2006, 2017, 2019), Pete Sampras (1993, 1994, 2000), Andy Murray (2009, 2013), Andy Roddick (2004, 2010), e Ivan Lendl (1986, 1989).