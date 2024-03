Verificação de estímulo de março: Quem se qualifica para um pagamento de $ 7.430 este mês?

Aembora o chamado verificações de estímulo já não existe como tal, existem muitos tipos de ajuda proveniente do Governo americano aos seus cidadãos. No mês de março, há algumas surpresas US$ 7.430 cheques chegando para eles quando eles começaram a lançá-los esta semana. Milhões de americanos irão desfrutar de um cheque robusto este mês e temos todas as informações sobre quem se qualifica para isso. Esses cheques são direcionados a famílias e indivíduos de renda baixa e moderada que recebem algum dinheiro. Este pagamento vem na forma de uma restituição de imposto que o Receita Federal (IRS) começou a ser lançado na terça-feira.

Qual é o nome do programa que oferece esses cheques de estímulo?

De acordo com Receita Federalesse cheque está chegando às pessoas graças ao Crédito de imposto de renda ganho. Você pode obter esse cheque mesmo que não precise pagar nenhum imposto; ele também é baseado na sua renda e no número de crianças que vivem sob seu teto. É difícil acreditar, mas há muitas pessoas que não sabem disso, pois o IRS confirmou que pelo menos um em cada cinco contribuintes elegíveis não solicitou este cheque. Pessoas sem filhos recebem até US$ 600 se sua renda for inferior a US$ 17.640 individualmente ou US$ 24.210 conjunta. Para obter o verificarvocê precisa seguir um conjunto de etapas bastante fáceis.

Em que dia o IRS liberará os reembolsos do EITC?

Primeiro, você precisa ser um cidadão dos EUA com uma carteira de identidade válida Seguro Social número que não preencheu o formulário 2555 para declarar renda estrangeira e tem menos de US$ 11.000 em renda de investimento. Você também será solicitado a arquivar 1040 ou 1040-SR. Além disso, você precisa registrar um Agendar EIC formulário se você tiver filhos. Você pode verificar se é elegível em uma calculadora que encontrará no site do IRS. Os reembolsos do EITC estão programados para serem liberados em 17 de maio de 2024.