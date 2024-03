Verificação de estímulo VA 2024: Quem é elegível para receber um pagamento de reforço para veteranos?

Veternos em todo o Estados Unidos pode antecipar o recebimento de benefícios adicionais nos próximos meses, cortesia de uma Segurança Social ajuste de custo de vida (COLA). A distribuição de Assuntos de Veteranos (VA) benefícios ocorre em 1º de março e 1º de abril para os meses de fevereiro e março, respectivamente.

Com este ano COLA fixado em 3,2 por cento, os beneficiários podem esperar pagamentos de até 3.600 dólares, destinados a fornecer apoio essencial aos veteranos no fornecimento de necessidades básicas e na gestão de custos de saúde a longo prazo.

Quem tem direito a receber um pagamento de reforço para veteranos?

Qualificação para Benefícios VA implica o cumprimento de critérios específicos. Os veteranos com deficiência resultante do serviço militar têm direito a isenção de impostos, com exceção daqueles que receberam dispensa desonrosa. Os sobreviventes de veteranos também podem receber pagamentos mensais, com valores adicionais fornecidos aos veteranos que perderam membros durante o serviço.

Além disso, os veteranos com rendimentos mais baixos também podem ser elegíveis para benefícios do programa de pensões de veteranos e sobreviventes. Além disso, no início deste ano, o VA expandiu o acesso aos cuidados de saúde para veteranos expostos a toxinas perigosas durante o seu serviço militar, permitindo-lhes inscrever-se nos cuidados de saúde do VA mais cedo do que anteriormente permitido.

A elegibilidade se estende a veteranos que serviram em vários conflitos, incluindo a Guerra do Vietnã, a Guerra do Golfo e no Iraque e no Afeganistão após o 11 de setembro. Mesmo os veteranos que enfrentaram toxinas durante o treino ou serviço activo podem qualificar-se para benefícios, independentemente de terem recebido anteriormente benefícios VA.

Para ajudar os veteranos no planeamento das suas finanças, foi fornecido o calendário de pagamentos por invalidez do VA para 2024, oferecendo informações sobre quando os beneficiários podem esperar que os seus benefícios sejam desembolsados.

Para ajudá-lo a planejar suas finanças, aqui está o cronograma de pagamento por invalidez do VA para 2024: