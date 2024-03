Verificações de estímulo de 3600 VA: Como você pode obter um pagamento de bônus para os próximos meses?

Veternos que recebem ajuda do governo dos Estados Unidos podem esperar algum Benefícios adicionais nos próximos meses graças a um ajustamento do custo de vida da Segurança Social (COLA).

O Benefícios de Assuntos de Veteranos (VA) saem em 1º de março e 1º de abril para fevereiro e março. Devido ao COLA de 3,2% deste ano, os beneficiários podem esperar um pagamento de até 3.600 dólares.

“O aumento deste ano visa ajudar os veteranos a acompanhar o aumento dos preços dos bens de consumo e outras despesas influenciadas pela inflação e outros factores económicos”, Zack Hellmano fundador da Tax Prep Tech, disse à Newsweek.

“De aumento dos cuidados médicos para necessidades nutricionais especiaisa realidade para muitos veteranos é cara e só se tornou mais difícil devido à inflação”, Alex Beene, instrutor de alfabetização financeira do estado do Tennessee, à Newsweek. “Embora esses aumentos não cubram totalmente todas as despesas adicionais que estão vendo, certamente contribuirão para amenizar o golpe.”

Quando os benefícios VA são pagos?

Para ajudá-lo a planejar suas finanças, aqui está o cronograma de pagamento por invalidez do VA para 2024:

Janeiro: 1º de fevereiro (quinta-feira)

Fevereiro: 1º de março (sexta-feira)

Março: 1º de abril (segunda-feira)

Abril: 1º de maio (quarta-feira)

Maio: 31 de maio (sexta-feira)

Junho: 1º de julho (segunda-feira)

Julho: 1º de agosto (quinta-feira)

Agosto: 30 de agosto (sexta-feira)

Setembro: 1º de outubro (terça-feira)

Outubro: 1º de novembro (sexta-feira)

Novembro: 29 de novembro (sexta-feira)

Dezembro: 31 de dezembro (terça-feira)

Quem recebe benefícios VA?

O pagamento por invalidez VA é um pagamento mensal isento de impostos concedido a veteranos com deficiência relacionada ao serviço e dispensa “exceto desonrosa”. O valor pode variar de 165 dólares a mais de 3.600 dólares.

Se você for elegível, também poderá receber Compensação de Dependência e Indenização (DIC), que é um benefício mensal isento de impostos para alguns familiares sobreviventes de veteranos.