Verificações de estímulo para reivindicação: quais pagamentos anteriores ainda estão disponíveis para reivindicação?

Ade acordo com recente Receita Federal (IRS) relatórios, aproximadamente nove milhões de indivíduos elegíveis ainda aguardam o pagamento final do estímulo. Esta última chance de reivindicar o cheque de estímulo é crucial para aqueles que podem ter perdido as distribuições anteriores.

Dado o curto espaço de tempo restante, é imperativo que os indivíduos verifiquem sua elegibilidade e se inscrevam imediatamente.

As verificações de estímulo fazem parte do Pagamentos de Impacto Econômico (EIPs) fornecido pelo governo como parte dos esforços de socorro da COVID-19. Esses pagamentos foram distribuídos em três parcelas ao longo de 2020 e início de 2021.

Para reivindicar o Crédito de desconto de recuperaçãoos indivíduos devem declarar seus impostos usando o Formulário 1040, mesmo que normalmente não sejam obrigados a fazê-lo devido à baixa renda.

Existe um prazo para receber cheques de estímulo?

O tempo está se esgotando para os americanos reivindicarem seus US$ 1.400 verificações de estímulojá que o IRS definiu 17 de maio como prazo para inscrições.

O IRS tem encorajado ativamente os não-arquivadores elegíveis a reivindicar seus créditos de desconto de recuperação antes do prazo final.

Embora muitos contribuintes já tenham recebido seus cheques de estímulo por meio do Crédito de desconto de recuperação, aqueles que perderam pagamentos anteriores ainda têm a chance de reivindicar sua parte. Mesmo indivíduos com renda mínima ou nenhuma renda são incentivados a declarar seus impostos para terem direito ao crédito.

Vale ressaltar que as pessoas físicas têm até 15 de abril de 2025 para apresentar as declarações fiscais necessárias para o Crédito de Desconto de Recuperação 2021. No entanto, para aqueles que não apresentaram declarações fiscais para 2020, o prazo para solicitar o reembolso do cheque de estímulo é 17 de maio de 2024. O IRS aconselha os indivíduos a verificarem seus registros cuidadosamente para garantir que não percam possíveis reembolsos.

A elegibilidade para o cheque de estímulo de $ 1.400 é geralmente determinada com base na cidadania ou status de residência, dependência e posse de um documento válido Seguro Social número. O IRS oferece assistência gratuita na preparação de impostos por meio de vários programas para ajudar os indivíduos a navegar no processo e maximizar seus benefícios.