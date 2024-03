Verstappen inicia a temporada 2024 da F1 com vitória dominante no Grande Prêmio do Bahrein

Tele primeira corrida do Temporada de F1 de 2024 aconteceu como muitos vistos em 2023, como Max Verstappen alcançou uma vitória dominante no Grande Prêmio do Bahrein.

Partindo da pole position, o holandês manteve Charles Leclerc, da Ferrari saiu da linha e não olhou para trás a partir daí.

No fim, Verstappen recebeu a bandeira quadriculada com uma diferença de mais de 20 segundos sobre o companheiro de equipe Sérgio Perezgarantindo um 1-2 para a Red Bull que alguns consideraram estar em dúvida depois de alguns problemas durante os treinos de quinta-feira.

O início do GP do Bahrein de F1 de 2024

Ali Haider EFE

Carlos Sainz completou o pódio depois de levar a melhor Leclerc, que terminou em quarto lugar. George Russell completou os cinco primeiros, à frente de Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso and Lance Stroll.

Rivais não tinham respostas para Red Bull

No final, a corrida se transformou em uma vitória direta para Verstappencom vários de seus rivais incapazes de enfrentar um desafio devido a vários problemas.

A Mercedes lutou com problemas de superaquecimento, apesar das temperaturas bastante baixas, com Hamilton também lutando contra um problema de bateria, enquanto Leclerc notou que ele teve problemas com os freios em várias ocasiões no rádio da equipe.

Isso permitiu Verstappen navegar na frente sem qualquer ameaça real à sua posição. Pérez foi forçado a lutar pelo pelotão depois de largar em quinto, com o holandês bem afastado quando o mexicano alcançou o segundo lugar.

Desempenho de Sainz se destacou quando o espanhol levou a melhor Leclerc, passando por ele duas vezes na pista. No final, o terceiro lugar será um incentivo bem-vindo para o jogador de 29 anos, que já sabe que será substituído por Hamilton no final da campanha.

Embora a ação na frente tenha sido decidida no início, houve alguma emoção no início, quando Nico Hulkenberg tentou compensar uma fuga ruim mergulhando no interior de Passeio.

A jogada fez o Aston Martin girar, mas o canadense conseguiu revidar e garantir um ponto ao terminar em 10º. O mesmo não pode ser dito de Hulkenbergque teve que se contentar com o 16º.