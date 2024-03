Vicious Vinicius Oliveira dá uma joelhada no rosto no UFC Vegas 87 contra Bernard Sopaj

Ce não vemos muitas vezes nocautes como esse Brazilian Vinicius Oliveira acabei de entregar contra Bernard Sopaj no UFC Vegas 87 Preliminares. Quando o terceiro round estava prestes a terminar, Oliveira acertou uma joelhada voadora que lembrou a todos o melhor de luminares como Jorge Masvidal e Anderson Silva. Seu nome agora estará ligado a esses nomes pelo resto de sua vida e ele provavelmente ganhará um bônus por entregar um nocaute tão impressionante em um evento que mal começou em Las Vegas. E esse nocaute não deixou dúvidas, Sopaj ficou completamente apagado depois daquela joelhada direto no queixo.

Vinicius Olivaira faz sucesso no peso galo

Embora ainda esteja longe de chegar ao Top 10 do peso galo, Vinicius Oliveira certamente alertou toda a categoria. Certamente, o atual campeão Sean O’Malley terá visto esse nocaute e pensado na luta pelo título que está por vir para ele. As joelhadas voadoras de Chito Vera são conhecidas na comunidade do MMA, mas o poder de nocaute de O’Malley também é um espetáculo para se ver. Falta apenas uma semana para essa luta e Vinicius Oliveira parecia querer se manifestar para continuar subindo na hierarquia. ‘Lok Dog’ agora tem suas últimas cinco vitórias por nocaute ou finalização, com seu recorde de 20-3.

Os lutadores do card principal ainda nem chegaram ao prédio e já temos um dos principais candidatos ao nocaute do ano. Dana White adora assistir coisas como essa e recompensá-las adequadamente com um bônus. A luta principal da categoria peso pesado está acontecendo entre Jairzinho Rozenstruik and Shamiel Gaziev. A co-luta principal dos meio-pesados ​​terá Vitor Petrino x Tyson Pedro. Alex Perez enfrenta Muhammad Mokaev no peso mosca. Eryk Anders enfrenta Jamie Picket no peso médio. Umar Nurmagomedov compete contra Bekzat Almakhan no peso galo. E Matt Schell enfrenta Steve Erceg no peso mosca para completar o card principal desta noite.