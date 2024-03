Victoria Beckham brilha na Paris Fashion Week apesar dos manifestantes da PETA invadirem a passarela

VIctoria Beckham teve um grande desfile na sexta-feira na Paris Fashion Week celebrada em Saint Germain, apesar de ter uma aparição improvisada de ativistas dos direitos dos animais que invadiram a passarela com cartazes contra o uso do couro, que a linha de Beckham usa.

Victoria Beckham de muletas reaparece na Paris Fashion WeekInstagram

Beckham chegou ao show de muletas depois de machucar o tornozelo durante uma sessão de treino em sua academia, no entanto, os participantes comentaram que ela não parecia nem um pouco machucada, apesar de ter que se mover usando auxiliares de caminhada.

Ativistas da PETA usaram a passarela repleta de fotógrafos como palco para protestar com cartazes que diziam ‘viva couro vegano‘ e ‘animais não são de tecido‘.

Beckham usou recentemente couro de Nappa que vem de cordeiros e couro de bezerro brilhante para fazer uma sacola que se estima ter um preço alto de mais de US$ 2.000.

Na esquina de Victoria, ela tinha Davi que se sentou na primeira fila com o resto dos Beckhams, incluindo filha Harper, filhos Cruz e Brooklyn, e nora Nicola Peltz.

Romeo não compareceu ao show depois de ficar em Londres após se separar de sua namorada Mia Regan.

Uma modelo falou ao Daily Mail sobre seu relacionamento “Victoria absolutamente adora Mia e ela está muito triste porque ela e Romeu se separaram.”

‘Ela entende, eles são um casal joveme, claro, as chances são de que eles não fiquem juntos para sempre, mas ela tem seu próprio relacionamento com Mia e as duas mulheres ainda trabalharão juntas no futuro.” O modelo elaborou.

De acordo com a fonte, ‘Ambos amam moda e tiveram algumas ideias sobre o que podem fazer juntos e isso ainda permanece. Tei, eles têm um vínculo muito próximo e adoram trabalhar juntos, estão na mesma página quando se trata de moda e do que gostam.”

No entanto, a fonte afirmou que ‘Não há constrangimento, é tudo amigável. Até Romeu não se importará que é muito adulto, muitos jovens não ficariam felizes com tal situação.’ Ela concluiu.