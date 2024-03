Vídeo: A esposa de Ian Machado Garry revela as maiores mentiras sobre seu marido e aponta o dedo para o ‘detentor do título do bulls ***’ Sean Strickland

A esposa de Ian Machado Garry, Layla, está farta das mentiras espalhadas sobre seu marido.

Machado Garry decidiu revelar – e depois desmascarar – as três maiores mentiras que viu contadas sobre o marido num vídeo do Instagram, e depois apontou o dedo ao homem que ela acredita ser responsável por grande parte da desinformação, Sean Strickland.

“Esse tsunami de agressão contra o invicto meio-médio explodiu quando o ex-detentor do título dos médios e atual detentor do título mundial de touros ***, Sean Strickland, leu uma manchete clickbait, mas não se preocupou em verificar os fatos ou ler o artigo inteiro”, disse ela em um vídeo do Instagram. “Comportamento crédulo não surpreendente, mas por que esperaríamos outra coisa?”

Machado Garry revelou as três mentiras no vídeo acima, que incluem “Ian adotou o sobrenome do ex-marido de sua esposa”, que ela explicou que Machado é seu nome de solteira antes de juntar seus nomes depois que se casaram. Ela então enviou uma mensagem para aqueles que se espalharam e acreditaram naquela narrativa específica.

“Não é grande coisa”, disse ela. “Agora que você sabe que era mentira, pode se culpar por acreditar nisso – de preferência na cara.

A segunda mentira é que o ex-marido de Machado Garry mora com eles, o que ela disse categoricamente não ser verdade, e a terceira foi que “Ian é um idiota”, antes de voltar sua atenção para o ex-campeão dos médios e um homem tornando-se uma das maiores estrelas da promoção.

“Afaste-se de Sean Strickland, um homem que provavelmente não estará familiarizado com o inglês shakespeariano que ele usou involuntariamente ao chamar Ian de idiota. Escrito pela primeira vez na história de Otelo, a palavra corno refere-se ao medo de um homem que foi traído por sua esposa. Sean Strickland tem falado muito sobre a ‘esposa de Ian Garry’. Fui chamado de predador sexual… um abusador, tudo pelo homem que alega ter sofrido exatamente esse abuso quando era criança.”

Ela então entrou na trama de Otelo, onde o personagem Lago conta a Otelo sobre o adultério de sua esposa Desmonda, que Otelo “acredita cegamente nos rumores”, embora Lago – conforme revelado na história – estivesse mentindo.

Machado Garry então comparou Strickland a Lago, e a multidão de Anaheim durante a semana de luta do UFC 298, onde seu marido conquistou uma vitória por decisão dividida sobre Geoff Neal, a Othello por acreditar em Lago.

“Othello, assim como o público do UFC 298, foi cruelmente enganado pelos ciúmes e inseguranças de Lago. Otelo nunca foi o corno como era chamado, sua esposa nunca foi adúltera e, notadamente, quando as mentiras foram expostas, Lago foi levado para ser torturado e morto. Obrigado Shakespeare.”