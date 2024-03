Vídeo A tosse incontrolável de Taylor Swift em show em Cingapura desperta preocupação esmagadora entre os Swifties

Turnê internacional Eras de Taylor Swift parece estar afetando ela saúde física.

Um mês de shows em todo Ásiacombinado com sua jornada de maratona de volta aos EUA para Travis Kelcedo Super Bowl, começou a aparecer em alguns sobre sintomas físicos visto na câmera por Swifties em Cingapura.

Swifties compartilham preocupações com a saúde de Taylor

A megastar de 34 anos pôde ser vista tosse entre as notas enquanto ela tentava acompanhar uma apresentação de sua música ironicamente intitulada “Delicado.” Taylor parecendo doente no vídeo do TikTok atraiu muitas respostas diferentes de seus fãs, mas todas elas nasceram de simpatia.

‘ah, não … finalmente, eu queria saber como ela pode fazer a turnê de todas essas eras sem ficar doente, porque o maldito Queen estava se apresentando com toda aquela chuva e calor’, disse o comentário mais curtido no TikTok.

“Homegirl é lutando por sua vida“, observou outro.

Vários comentários alegres compararam sua tosse sutil sem cobrir a boca a um “Tosse infantil no iPad.”

Calor e umidade estão afetando Swift

Os climatologistas da Internet nos comentários foram rápidos em apontar o diferença drástica no calor e na umidade entre seus shows no Japão, Austrália e Cingapurao que até faria com que alguém que não tivesse desempenho tivesse grandes chances de adoecer.

Swift brincou em um show recente sobre o impacto que a umidade teve em seu cabelo em Cingapura, e ela também manteve uma atitude positiva ao lidar com a tosse. Ela podia ser vista dando um sorriso envergonhado após cada interrupção.

Quando Taylor terá uma folga?

A boa notícia para o “Sangue ruim“A cantora é que depois de terminar seus shows em Cingapura nesta semana ela terá alguns tempo de folga suado para descansar e se recuperar antes de viajar para França em maio para continuar sua turnê mundial de grande sucesso.

Durante esse período, os fãs também podem esperar transmiti-la anunciou recentemente “Taylor’s Version” de Taylor Swift: o filme Eras Tour em 14 de marçoe seu novo álbum Departamento de Poetas Torturados em 19 de abril.