Vídeo captura tiroteio mortal em Moscou, com mais de 40 mortos

O vídeo aterrorizante de um tiroteio em massa na Rússia está se tornando viral online… e pinta um quadro dramático do ataque devastador que deixou dezenas de mortos e muitos mais feridos.

Imagens da cena caótica de sexta-feira no Crocus City Hall – um enorme local de concertos nos arredores de Moscou – capturam o som de tiros ecoando por todo o local cavernoso.

Outro clipe mostra pessoas caindo no chão, amontoadas atrás de cadeiras no corredor enquanto o som de tiros reverbera pela sala.

Pior ainda, um grande incêndio foi aceso no prédio – fácil de ver de todos os lados do local – e as próprias chamas pareceram arder fortes por um tempo, com base em um vídeo gravado do lado de fora do prédio. Relatórios dizem que granadas e/ou bombas foram detonadas neste banho de sangue.



O Serviço Federal de Segurança da Rússia – a organização do país responsável pela segurança interna – afirma que mais de 40 pessoas morreram no ataque e mais de 100 ficaram feridas.

A Associated Press – citando meios de comunicação russos – relata que vários homens armados entraram no prédio e atiraram explosivos, causando o início do incêndio. Homens uniformizados supostamente entraram no salão e começaram a atirar na multidão que assistia ao Picnic, uma popular banda de rock. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia chama isto de ataque terrorista.

Alguns vídeos mostram até quatro homens armados atirando em pessoas à queima-roupa… e parece que a polícia deteve pelo menos um potencial suspeito – visto no vídeo revistando um homem com as mãos na lateral de um veículo.



A propósito… parece que os EUA e outras grandes potências ocidentais poderiam ter previsto isso – com avisos aos seus cidadãos emitidos nas últimas semanas para ficarem longe de áreas lotadas em Moscovo.