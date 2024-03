Vídeo da pesagem do Bellator Belfast – MMA Fighting

MMA Fighting tem vídeo cerimonial de pesagem do Bellator Champions Series Belfast na tarde de quinta-feira em Belfast, Irlanda do Norte.

Na luta principal de sexta-feira, os contendores dos meio-pesados ​​Corey Anderson e Karl Moore não podem pesar mais do que 205 libras, o limite máximo para a luta vaga pelo título dos meio-pesados. O título ficou vago quando o ex-campeão Vadim Nemkov tomou a decisão de passar para o peso pesado.

Na co-luta principal, o campeão e desafiante peso pena do Bellator, Jeremy Kennedy, não pode pesar mais do que 145 quilos, limite máximo para uma luta pelo título dos penas.

A pesagem oficial do Bellator Belfast aconteceu na manhã de quinta-feira, com a pesagem cerimonial marcada para as 14h horário do leste dos EUA.

Assista ao vídeo da pesagem cerimonial acima.

Confira abaixo os resultados oficiais da pesagem do Bellator Belfast.

Cartão principal (HBO Max, 16h ET)

Corey Anderson (204,6) x Karl Moore (204,6)

Patrício Pitbull (145) vs. Jeremy Kennedy (145)

Fabian Edwards (185,6) x Aaron Jeffery (185,2)

James Gallagher (145,4); Leandro Figo (145.1)

Tim Wilde (155) vs. Manoel Sousa (155.6)

Cartão preliminar (HBO Max, 13h horário do leste)

Ciaran Clarke (135,5) vs. Dario Mafi (135,3)

Alfie Davis (155,6) x Oscar Ownsworth (155)

Treinador Luke (203,8) x Grant Neal (205,4)

Nathan Kelly (146) x Vikas Singh Ruhil (147)*

Abraham Bably (257,4) vs.

Nate Kelly (129,1) x Jordan Elliott (129,5) – luta peso catch até 130 libras

*peso perdido