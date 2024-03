Vídeo de Diddy instruindo crianças a colocarem um brinquedo nas calças causa choque e desconforto entre os espectadores

A ressurgiu um vídeo de Diddy dizendo às crianças para colocarem um brinquedo ‘calças’ no programa da Nickelodeon All That está causando choque e preocupação. O clipe ganhou atenção entre agentes federais que invadiram as casas de Diddy em Los Angeles e Miami em 25 de março, como parte de uma investigação sobre tráfico sexual.

O vídeo, que remonta a 2002, mostra Diddy aparecendo como ele mesmo, aconselhando as crianças sobre como acordar seu amigo, interpretado pela estrela infantil Shane Lyon. Em uma esquete cômica, Diddy sugere colocar um helicóptero de brinquedo nas calças de Shane, causando desconforto entre os espectadores que revisitam o clipe hoje.

Com um sorriso no rosto, Diddy entrega aos meninos o controle do helicóptero. Os meninos começam a fazer o brinquedo voar, fazendo Shane pular e gritar.

As instruções perturbadoras de Diddy para as crianças levantam preocupação

O clipe foi acompanhado de risadas na época, mas os espectadores ficaram desconfortáveis ​​​​ao assistir ao clipe agora.

Veja isto: Diddy se gaba de ter passado 48 horas com o jovem Justin Bieber

Após as batidas, um advogado de Combs forneceu uma declaração na qual deixou claro que o rapper “nunca foi detido, mas conversou e cooperou com as autoridades”.

“Apesar da especulação da mídia, nem o Sr. Combs nem qualquer membro de sua família foram presos, nem sua capacidade de viajar foi restringida de alguma forma”, disse ele.