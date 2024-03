Vídeo do UFC 299: Jack Della Maddalena acerta Gilbert Burns com uma joelhada e finaliza com ground and pound violento

Jack Della Maddalena está pronto para a disputa do título depois de conquistar a maior vitória de sua carreira com uma finalização impressionante sobre Gilbert Burns no UFC 299.

Foi uma luta acirrada, mas quando parecia que Burns estava assumindo o controle da luta agarrada, Della Maddalena escapou e acertou o brasileiro com uma enorme joelhada no meio para bloquear outra tentativa de queda. Burns cambaleou e caiu com Della Maddalena imediatamente saltando sobre o ex-desafiante ao título enquanto ele golpeava com socos e cotoveladas até que o árbitro Dan Miragliotta interrompeu a luta.

O final veio aos 3:43 do terceiro round, com Della Maddalena marcando a vitória por nocaute.

“É uma sensação boa”, disse Della Maddalena sobre sua vitória. “Meu plano era vir aqui pegar o dinheiro e correr. Eu sabia que o machuquei. Ele é o cara. Há algumas pessoas assustadoras nesta divisão, mas eu sou o mais assustador.

Della Maddalena exibiu um bom boxe e capacidade de se levantar novamente depois que Burns acertou uma queda precoce. Em pé, Della Maddalena usou a distância para acertar combinações sólidas, mas também teve cuidado para não se estender demais e potencialmente permitir que Burns entrasse.

Burns finalmente rebateu com uma queda habilidosa pouco antes do final do round inicial e acertou Della Maddalena com um grande punho de martelo pouco antes de a buzina soar. Quando o segundo round começou, Burns voltou ao grappling para colocar Della Maddalena no tatame, onde claramente sentiu que tinha sua maior vantagem.

Para seu crédito, Della Maddalena finalmente conseguiu subir novamente, mas Burns o fez pagar com uma cotovelada feia que acertou o australiano diretamente no rosto. Burns então o acertou com um enorme overhand logo antes de entrar para outra queda, onde rapidamente avançou sua posição e pegou as costas para começar a trabalhar nas finalizações.

Duas rodadas acirradas levaram os treinadores de Della Maddalena a incentivá-lo a finalizar e o veterano da Contender Series ouviu claramente. Della Maddalena realmente começou a soltar as mãos e acertou Burns com alguns socos fortes no início do round final.

Burns voltou a lutar, mas simplesmente não conseguiu segurar Della Maddalena enquanto o australiano continuava lutando para se levantar. Quando Della Maddalena finalmente se libertou, Burns imediatamente caiu para outra queda, mas recebeu uma grande joelhada que efetivamente encerrou sua noite.

Depois que Burns estava na tela, Della Maddalena foi incansável com seu ground and pound para marcar a finalização e agora ele está em busca de outra luta marcante que possa lhe render uma chance pelo ouro no UFC.

“Shavkat Rakhmonov”, gritou Della Maddalena. “Acho que você e eu seríamos um excelente eliminador de título.”