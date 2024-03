Vídeo do UFC 299: Veja Michel Pereira fazer uma jogada para paralisação e dormir Michal Oleksiejczuk

Michel Pereira eliminou três golpes no UFC 299: durante a paralisação, na luta e após uma vitória espetacular.

Pereira animou a multidão com uma coreografia de dança antes de eliminar rapidamente Michal Oleksiejczuk no card preliminar de sábado no Caseya Center. Uma série de golpes no corpo feriu gravemente Oleksiejczuk, permitindo que Pereira acertasse um mata-leão que dormiu seu adversário apenas 67 segundos após o início da luta.

Confira a paralisação estilosa de Pereira e finalize abaixo.

Depois de dormir Oleksiejczuk, Pereira dançou break no octógono para comemorar.

Pereira também agitou a torcida na pesagem do UFC 299, recitando uma série de saltos em sua viagem cerimonial à balança. Foi sua sétima vitória consecutiva no octógono e a segunda desde que voltou ao peso médio, onde os efeitos da redução de peso não tinham tanto potencial para minar seus movimentos acrobáticos no octógono.

Oleksiejczuk cai para 1-2 após uma rápida paralisação de Chidi Njokuani em sua partida anterior no UFC Cingapura.