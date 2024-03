Vídeo do UFC Atlantic City: Andre Petroski quase nocauteou no quadril de Jacob Malkoun, finalizou momentos depois

Jacob Malkoun obteve uma estranha vitória por TKO no UFC Atlantic City.

Na noite de sábado, Malkoun enfrentou Andre Petroski na segunda luta da noite, e depois de um primeiro round competitivo, as coisas ficaram complicadas no segundo frame. No início do round, Petroski disparou para uma queda e, após Malkoun defender, o nativo da Pensilvânia tropeçou desajeitadamente. Malkoun saltou direto sobre ele, desferindo um chute violento no corpo e socos subsequentes, forçando o árbitro Gary Copeland a pular e fazer a defesa.

Após a finalização, a equipe de comentários ainda não conseguiu determinar o que exatamente machucou Petroski, até que um replay em câmera lenta da queda apareceu para mostrar a cabeça de Petroski colidindo com o quadril de Malkoun durante a tentativa, atordoando-o. Em entrevista pós-luta, Malkoun confirmou que acredita que foi isso que aconteceu também.

Independentemente das circunstâncias estranhas, Malkoun marcou oficialmente um nocaute técnico apenas 39 segundos do segundo round e passou para 4-3 no UFC.

Confira a sequência bizarra abaixo.