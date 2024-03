Vídeo do UFC Vegas 87: Steve Erceg derrota Matt Schnell com nocaute brutal no segundo round

Steve Erceg marcou sua primeira finalização no octógono de forma enfática com um nocaute impressionante sobre Matt Schnell no UFC Vegas 87.

Depois de uma briga no primeiro round, Erceg descobriu o tempo e a distância de Schnell no início do segundo round. Erceg foi até o corpo com a mão direita e depois voltou por cima com um violento gancho de esquerda que virou a cabeça de Scnhell e o fez cair na tela.

O árbitro correu para interromper a luta imediatamente, com o final chegando apenas aos 26 segundos do segundo round.

“É incrível”, disse Erceg sobre o nocaute. “Ele está vindo com muita força, suas mãos descem bastante quando ele está balançando. Eu simplesmente senti que havia uma casa onde ele estava me batendo.”

Erceg também obteve sucesso com as mãos no início da luta, mas também sofreu algumas trocas violentas com Schnell, já que os pesos-mosca buscavam a finalização. Schnell estava definitivamente com mais danos no rosto com um corte que tinha sangue escorrendo ao redor do olho, mas isso só o deixou mais ativo quando ele trocava tiros com Erceg nos pés.

Houve alguns momentos em que parecia que Erceg estava assumindo o controle, mas então Schnell o recuou com um chute forte que acertou em cheio.

Quando o segundo round começou, Schnell voltou para o pocket novamente, mas desta vez Erceg estava pronto para ele. Ele entrou na combinação final com a mão direita perfeitamente sincronizada no corpo e depois o gancho de esquerda na cabeça ao mesmo tempo em que Schnell desferiu o mesmo soco – exceto que o dele foi curto.

Foi uma finalização impressionante para Erceg, que chega a 3 a 0 no UFC e almeja um ex-campeão em sua próxima luta.

“Tem um cara que vem de duas derrotas. Brandon Moreno, estou procurando os cinco primeiros”, gritou Erceg. “Vamos fazer acontecer.”