Vídeo do UFC Vegas 87: Vinicius Oliveira aniquila Bernardo Sopai com nocaute no joelho voador

Vinicius Oliveira não saía de Las Vegas sem mais uma vitória por nocaute no currículo.

O estreante brasileiro registrou seu 16º nocaute em sua primeira aparição no UFC, fechando o show contra Bernardo Sopai com uma excelente joelhada voadora no final do terceiro round da luta do peso galo no UFC Vegas 87, no sábado.

Assista abaixo o nocaute irreal de Oliveira.

Oliveira provavelmente estava caminhando para a vitória por decisão dos juízes depois de uma emocionante luta de idas e vindas que viu Sopai ter sucesso no primeiro round e Oliveira se recuperar das adversidades no round 2. O segundo período viu Oliveira ter que lutar pelas costas contra um Sopai agressivo, mas assim que Oliveira virou o jogo ficou claro que Sopai – também estreante e com menos de uma semana de antecedência – tinha pouco sobrando no tanque de gasolina.

O terceiro round foi todo de Oliveira e ele atacou Sopai, dando socos do tipo tudo ou nada que estavam a poucos centímetros de eliminar Sopai. A sequência final veio quando Oliveira machucou gravemente Sopai com um chute na perna, depois perseguiu seu oponente manco até a parede da jaula, onde o acertou com uma joelhada voadora bem no queixo. A paralisação veio aos 4:41 do terceiro.

“Lok Dog” está agora com 20-3 como profissional e suas últimas cinco vitórias foram todas por nocaute ou finalização. Do outro lado, Sopai (11-3) foi finalizado pela primeira vez na carreira.