Vídeo do UFC Vegas 89: Edmen Shahbazyan sobrevive a problemas e para AJ Dobson primeiro

Edmen Shahbazyan está de volta à coluna das vitórias após um revés decepcionante, parando AJ Dobson no UFC Vegas 89.

Dobson certamente não facilitou as coisas para Shahbazyan, que foi bastante abalado por uma série de socos no início do round de abertura do card principal do UFC APEX, em Las Vegas. A ex-protegida de Ronda Rousey se recuperou, no entanto, e logo acertou o queixo de Dobson com um gancho de esquerda que configurou um nocaute no ground and pound aos 4:33 do primeiro round.

Confira abaixo o acabamento.

Shahbazyan pode ter sido vítima do destaque depois de vencer as mãos rápidas de Dobson mais cedo. Uma queda de viagem aliviou brevemente a pressão, mas Dobson conseguiu inverter a posição e pousar por cima. Isso tornou a prioridade número 1 para Shahbazyan, que se recuperou e procurou oportunidades de trocação até que seu grande soco fez Dobson cambalear.

Depois de uma derrapagem de três lutas que esvaziou todo o entusiasmo que Shahbazyan construiu em suas primeiras cinco aparições no octógono, ele agora está com 2-4 em suas últimas seis partidas. Enquanto isso, Dobson cai para 1-4, depois que uma decisão sobre Tafon Nchukwi causou uma derrapagem em duas lutas.