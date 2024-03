Vídeo do UFC Vegas 89: Igor Severino desclassificado por morder André Lima

Andre Lima venceu sua estreia no UFC, mas aconteceu nas circunstâncias mais estranhas possíveis.

Na noite de sábado, Lima enfrentou Igor Severino nas preliminares do UFC Vegas 89, vencendo a luta por desclassificação após Severino morder seu braço.

Em um confronto entre dois jovens invictos, o primeiro round foi um jogo de idas e vindas, com os dois homens tendo momentos. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado no segundo round, quando Severino tentou derrubar Lima.

Enquanto os dois lutavam no clinche, Lima sinalizou algo para o árbitro Chris Tognoni, que interrompeu a ação. Em seguida, foi revelado que Severino mordeu Lima com força no bíceps esquerdo, deixando marcas de dentes nítidas. Severino foi desclassificado por suas ações flagrantemente ilegais.

A vitória leva Lima para 8 a 0 em sua carreira profissional e deixa Severino, de 20 anos, para 8 a 1. O jovem de 25 anos Série de concorrentes o prospecto agora espera conseguir uma vitória um pouco menos dramática em sua próxima luta.

Confira a marca de mordida nodosa e toda a sequência abaixo.

**ATUALIZAR** Segundo o empresário de Lima, Lucas Lutkus, o CEO do UFC, Dana White, conversou com Lima após a luta e disse ao jovem lutador que ele receberá o primeiro “bônus de merda” da história do UFC.

Guilherme Cruz contribuiu para este relatório.