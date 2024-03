Vídeo: Fã provoca Jon Jones em desafio e acaba de muletas

Quase desde que o MMA moderno existe, fãs ao redor do mundo se perguntam como seriam suas pernas ao serem chutadas por um lutador profissional.

A resposta é quase sempre a mesma – não muito bem – sendo a principal variável a gravidade da lesão quando alguém permite que alguém que ganha a vida chuta pernas os chute.

Para um torcedor muito corajoso, o resultado final foi um par de muletas, cortesia do campeão peso pesado do UFC Jon Jones. Esse cara não desistiu com apenas um chute na perna, mas decidiu cerrar os dentes com dois – e ele realmente pagou por isso.

Confira o vídeo abaixo e aproveite a expressão no rosto de Jones enquanto ele parabeniza (?) O torcedor por permitir que sua perna fosse mutilada.

Jones chutou – e deu cotoveladas e joelhadas – em muitos membros de civis nas últimas semanas em uma viagem pela Austrália e Tailândia. Ainda se recuperando de uma ruptura no músculo peitoral que o impediu de defender o título contra o ex-campeão Stipe Miocic no UFC 295, “Bones” tem se mantido ocupado ministrando seminários. Naturalmente, algumas pessoas surgiram da toca para obter uma assinatura menos permanente do que um marcador em uma camiseta, mas muito, muito mais memorável.

Espera-se que Jones enfrente Miocic ainda este ano em sua primeira defesa de título como campeão dos pesos pesados. A luta pode servir como sua aposentadoria do esporte depois de mais de uma década no topo do mundo do MMA como campeão meio-pesado e peso-pesado.