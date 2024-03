Vídeo mostra Francis Ngannou imediatamente após sofrer derrota por nocaute para Anthony Joshua

Francis Ngannou não derramou uma lágrima, mas compartilhou um abraço com seus pais logo após sua chocante derrota por nocaute para Anthony Joshua.

O ex-campeão do UFC que virou boxeador peso pesado postou a última parte de seu videoblog da semana da luta, que mostra o que aconteceu depois que ele saiu do ringue com Joshua.

Apesar de levar o campeão linear dos pesos pesados ​​Tyson Fury a uma decisão acirrada em sua estreia, Ngannou não obteve tanto sucesso em sua segunda luta; ele foi derrubado três vezes na tela, incluindo um soco final que o deixou inconsciente.

Refletindo sobre a luta, Ngannou admite que foi como uma experiência fora do corpo depois de sofrer o primeiro knockdown no round inicial.

“Mesmo na primeira vez, fiquei bastante surpreso, não posso cair com esse soco”, disse Ngannou. “O soco foi forte, mas não acho que fosse o soco que normalmente me derrubaria.”

Poucos minutos depois, Joshua derrubou Ngannou pela última vez com um overhand de direita que encerrou a luta de forma dramática.

“Acho que isso é um nocaute, é uma derrota estranha”, disse Ngannou. “Algo que eu não gostaria de vivenciar, mas acho que só será uma derrota se eu não aprender e voltar.

“Só a vida, você não dá desculpa. É para isso que nos inscrevemos quando você vem para um esporte como este. Você sempre sabe que existem coisas assim, que podem acontecer.

O resultado certamente não foi o que Ngannou queria, mas a derrota não o impedirá de retornar para outra luta de boxe no futuro. Na verdade, Ngannou pode ficar no boxe um pouco mais para apagar o gosto ruim da boca.

“O que vem a seguir para mim? Talvez uma terceira luta de boxe”, disse Ngannou. “Mas acho que agora o boxe me deve algo. Tenho que recuperar o que o boxe tirou de mim.

“Acho que meu ego não vai me deixar recuar e deixar isso acontecer sem fazer tudo para restaurar e provar ao mundo que sou o homem certo para o trabalho, posso fazê-lo. Escorreguei, mas não caí. Tropecei, não caí.”