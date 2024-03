Vídeo: Sean O’Malley revela short rosa para o confronto da luta principal do UFC 299 com Marlon Vera

Sean O’Malley já mostra seu estilo antes mesmo de pisar no octógono.

Neste sábado, no UFC 299, em Miami, O’Malley defende pela primeira vez o título do peso galo contra o rival Marlon Vera, e fará isso com um short rosa neon. É a mais recente declaração de moda ousada do popular “Sugar”, que sempre fez um esforço para se destacar da multidão com sua cor de cabelo e tatuagens faciais em constante mudança.

Veja a revelação de O’Malley sobre seu novo equipamento abaixo.

O’Malley não é o primeiro lutador a vestir rosa para uma luta no UFC, nem é o primeiro campeão a fazê-lo. Digno de nota, o ex-campeão dos médios Rick Franklin incorporou anteriormente elementos rosa em seu equipamento, assim como o ex-candidato meio-pesado do UFC Phil Davis.

A mudança pode ter sido inspirada por uma interação nas redes sociais que O’Malley teve em setembro passado, onde respondeu a uma edição de fã dele mesmo de short rosa.

“Capitão”, escreveu O’Malley. “Seja fogo embora.”

Os acordos de vestuário que o UFC assinou nos últimos anos (anteriormente com a Reebok, agora Venum) limitaram as opções de roupas para os lutadores do elenco, mas aparentemente a criatividade de O’Malley não será sufocada.

Resta saber se O’Malley brilhará tanto quanto seu short na noite da luta, já que ele terá que superar “Chito”, o único homem a lhe causar uma derrota em sua carreira profissional.