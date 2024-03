Vídeo: Tom Aspinall e Jon Jones ficam cara a cara pela primeira vez: ‘Vamos fazer isso?’

Tom Aspinall finalmente teve a chance de ficar cara a cara com Jon Jones pela primeira vez durante uma aparição no Arnold Sports Festival em Birmingham, Inglaterra, no sábado.

O encontro improvisado aconteceu enquanto Jones encontrava fãs e tirava fotos. Aspinall se aproximou de Jones no meio da multidão enquanto um mar de espectadores tirava fotos dos homens, que detêm respectivamente os títulos interinos e indiscutíveis do UFC na divisão de pesos pesados.

Desde que conquistou o cinturão interino no ano passado, com um nocaute impressionante sobre Sergei Pavlovich, Aspinall convocou uma luta contra Jones. Mas o atual campeão dos pesos pesados ​​esperou por uma chance de enfrentar Stipe Miocic assim que seu músculo peitoral rompido sarar.

Apesar dos repetidos apelos, Aspinall finalmente parou de fazer barulho sobre a luta contra Jones. Mas ele ainda mencionou a possibilidade quando se conheceram no festival esportivo.

“Vamos fazer isso?” Aspinall disse a Jones em um vídeo que postou em seu canal no YouTube.

“Espero que sim”, respondeu Jones.

Aspinall então pediu uma foto, mas Jones recusou o pedido de confronto. Eles ainda estavam juntos enquanto algumas fotos eram tiradas.

No geral, foi um encontro bastante amigável, com exceção de Aspinall colocando a mão no ombro de Jones; o lutador muitas vezes chamado de GOAT do MMA rapidamente ignorou isso. Aparentemente não houve má vontade, embora esteja claro que Aspinall ainda quer a chance de enfrentar Jones no futuro.

“Eu adoraria – respeitar”, disse Aspinall a Jones. “Eu adoraria ter essa honra um dia.”

Jones respondeu: “Talvez um dia”.

Jones também afirmou que está se recuperando lenta mas seguramente, enquanto continua trabalhando para retornar à ação ainda este ano. Não há prazo para sua luta contra Miocic, mas a expectativa é que os pesos pesados ​​se enfrentem antes do final do ano.

Quanto a Aspinall, ele está empenhado em se manter ocupado e recentemente aceitou o desafio de Curtis Blaydes, que o derrotou em 2022, quando sofreu uma lesão no joelho no primeiro round. Blaydes está a cerca de uma semana da vitória por nocaute sobre Jailton Almeida no segundo round, mas ainda não se sabe se o UFC marcará a luta.