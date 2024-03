Viggo Mortensen avisa Real Madrid: Eles não precisam de Mbappe, é apenas para o ego de Florentino

EUÉ a notícia mais aguardada do mundo do futebol, o futuro do Kylian Mbappé. Com sua saída de PSG confirmado, agora é a vez do francês dizer onde jogará na próxima temporada.

Tudo aponta para Real Madrid e seu anúncio está sendo ansiosamente aguardado. É uma assinatura que vai revolucionar LaLiga e está gerando uma cascata de opiniões. Há poucos dias foi o presidente do Manchester United quem avisou Florentino Pérezpresidente da Real Madriddo que a chegada do internacional francês implicará: “Prefiro tentar assinar o próximo Mbappe, do que gastar uma fortuna tentando comprar o sucesso. Não é tão inteligente comprar Mbappe. Qualquer um pode ver isso”, disse ele, acrescentando que “é muito mais difícil encontrar o próximo Mbappé, Bellingham ou Roy Keane. A solução não é gastar muito dinheiro com alguns grandes jogadores. Eles fizeram isso se você olhar para os últimos 10 anos”, disse ele.

Agora foi uma estrela de Hollywood Viggo Mortensenque salienta em declarações ao La Provence, que Real Madrid estão bem sem o francês e que a estrela do PSG perdeu a oportunidade de ingressar na LaLiga há dois anos. “Não precisamos de Mbappé no Real Madrid”, disse ele. “Acho que com Bellingham e Rodrygo temos o que precisamos, ele não é necessário. Ele deveria ter vindo aqui há dois anos. É tarde demais agora.”

Ator do Senhor dos Anéis Mortensentorcedor declarado do Los Blancos e do clube argentino São Lourenço de Almagrotambém criticou o presidente Florentino Perez por contratar o francês: “É só para o ego do presidente Florentino Perez”.