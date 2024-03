Vince McMahono cofundador da WWEobteve um pagamento substancial ao vender mais de 5 milhões de suas ações em WWE-pai Participação do Grupo TKOS. De acordo com registros regulatórios, McMahon a transação rendeu a ele aproximadamente US$ 412 milhões.

Este movimento ocorre pouco depois McMahon renúncia ao cargo de Nocaute técnico presidente executivo em meio a alegações de tráfico sexual e agressão sexual detalhadas em uma ação movida por ex- WWE funcionário Janel Grant.

Conceder acusado McMahon de abusar sexualmente dela com brinquedos sexuais, entre outras alegações perturbadoras, e alegou que ela havia assinado um NDA e recebido US$ 1 milhão de McMahon Para ficar quieto.

McMahon ainda é um grande acionista da TKO

Apesar de deixar seu cargo executivo, McMahon ainda possui 15 milhões de ações, cerca de 9%, nocaute técnico estoque. A recente venda de ações gerou especulações sobre McMahon futuro da empresa e o impacto do escândalo na Nocaute técnico reputação e operações.

Além de Subvenção ação judicial, outras alegações de agressão sexual contra McMahon surgiram, incluindo acusações de WWE estrela Ashley Massaroque morreu tragicamente por suicídio em 2019.

Massaro reivindiquei aquilo McMahon havia proposto sexo a ela e isso WWE executivos encobriram seu suposto estupro em uma base militar em Kuwait.

McMahon negou todas as acusações

McMahon porta-voz negou veementemente as acusações, chamando-as “repleto de mentiras” e “uma distorção vingativa da verdade.” McMahon o próprio não comentou a recente venda de ações ou as acusações contra ele.

Como nocaute técnico enfrenta as consequências de McMahon partida e o escândalo que o cerca, a empresa está supostamente sob investigação federal sobre Subvenção reivindicações. Apesar desses desafios, nocaute técnico continua a funcionar e McMahon continua sendo um acionista significativo da empresa.