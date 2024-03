Vince McMahon vende mais de US$ 400 milhões em ações por TKO em meio ao escândalo da WWE

Vince McMahon embolsou mais de US$ 400 milhões em um instante na segunda-feira… vendendo uma parte de suas ações da TKO após sua saída da empresa por acusações de agressão sexual, de acordo com um documento recente da SEC.

McMahon se desfez de 5.350.000 ações – cerca de 25% de suas ações – enquanto ainda mantinha sua participação restante na WWE e na controladora do UFC, que é de cerca de 15 milhões de ações.

O documento da SEC aponta o valor das ações em US$ 411,95 milhões… embora possam valer mais perto de US$ 436 milhões, já que o preço das ações TKO de ontem fechou em US$ 81,67 (vezes 5,35 milhões de ações).