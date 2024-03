Vince McMahon vendendo outros US$ 411 milhões em ações da TKO Group Holdings

Vince McMahon, que renunciou ao cargo de presidente executivo da TKO Group Holdings em janeiro, está vendendo mais de US$ 400 milhões em ações que possui na empresa.

De acordo com um documento público apresentado à Securities and Exchange Commission, McMahon entrou com pedido de venda de 5,35 milhões de ações – atualmente no valor de US$ 411,95 milhões – de ações da TKO, o que representa cerca de um quarto de suas participações restantes na empresa. A mudança ocorre depois que McMahon vendeu anteriormente US$ 700 milhões em ações na TKO em novembro passado, o que representava cerca de 25% de suas ações originais na empresa.

A papelada apresentada mostra que McMahon pretende vender as ações, o que significa que nada foi finalizado ainda, portanto o preço real que ele receberá pela venda pode mudar com base no preço atual das ações. No fechamento de segunda-feira, as ações da TKO estavam sendo negociadas a US$ 81,67 por ação, um valor acima dos US$ 77 por ação listados no pedido de venda de McMahon.

A última venda de ações da TKO ocorreu depois que McMahon deixou a empresa após uma ação movida contra ele por uma ex-funcionária da WWE, alegando agressão sexual, tráfico sexual e outros abusos que ela sofreu trabalhando para ele. McMahon manteve sua inocência em relação ao processo, mas acabou apresentando sua demissão “por respeito” à WWE, ao TKO e aos demais acionistas da empresa.

Embora McMahon não esteja mais associado ao negócio, ele ainda é um dos maiores acionistas da empresa. A Endeavor, empresa controladora da TKO Group Holdings, adquiriu a WWE em abril passado e mantém o controle acionário de 51 por cento sobre a empresa, com Ari Emanuel instalado como CEO.

A WWE foi então fundida com o UFC na nova empresa, que foi avaliada em mais de US$ 21 bilhões.

No que diz respeito a McMahon vender mais ações da empresa, o presidente da TKO, Mark Shapiro, abordou essa possibilidade há apenas alguns dias, durante uma teleconferência financeira trimestral.

“Ele fará o que quiser e estamos todos à margem”, disse Shapiro sobre McMahon. “Vamos dar uma olhada, veremos. Não temos ideia do tempo. Não estamos tendo nenhuma discussão com ele. Ele não nos deu nenhum ponto de vista sobre seu motivo ou seus planos de vender ou não vender, ou, se o fizer, quanto. Então, vamos esperar e descobrir assim como você.”

Parece que McMahon tomou essa decisão com este último pedido de vender mais de US$ 400 milhões em suas ações da TKO Group Holdings.

Emanuel e Endeavor compraram anteriormente mais de US$ 100 milhões em ações que McMahon vendeu, mas ainda não há informações se um acordo semelhante acontecerá com esta última venda.