Vince Young nocauteado em uma briga selvagem em um bar, programas de vídeo

Vicente Jovem esteve envolvido em uma briga selvagem de bar no mês passado – que terminou depois que ele levou um soco no rosto e aparentemente ficou inconsciente.

A briga – que aconteceu dentro do Tokyo Joe’s Shot Bar, em Houston, Texas, por volta das 21h do dia 27 de fevereiro. 4 – foi todo capturado em vídeo, obtido por TMZ Esportes .

Na filmagem, você pode ver Young – usando chapéu branco, camisa preta e shorts – e outro homem começando a discutir com outros frequentadores do bar… quando, de repente, as coisas se tornam físicas.