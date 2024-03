Vinicius Jr resgata o Real Madrid da beira do abismo para silenciar os boo boys do Valência

Vinícius Júnior respondeu a uma recepção hostil dos torcedores do Valência com forças para resgatar Real Madrid com empate em 2 a 2 na noite de sábado no Estádio Mestalla em jogo que terminou em polêmica

Carlos Ancelotti lado teve uma oportunidade de ouro para ficar nove pontos à frente do segundo colocado Girona à medida que a corrida pelo título começa a atingir seu clímax, mas o Los Blancos pode viver para lamentar seu desempenho medíocre no primeiro tempo se seus rivais pelo título vencerem o jogo a menos.

Hugo Duro colocou os anfitriões na frente aos 27 minutos, depois de voltar para casa após um Fran Perez bola na área, com o Valência parecendo perigoso no contra-ataque.

E apenas três minutos depois, Los Che aumentou a vantagem. Roman Yaremchuk surpreendeu os visitantes depois de atacar uma falha de comunicação entre Dani Carvajal e Andriy Luninacertando na rede vazia e deixando seu compatriota com o rosto vermelho.

Mas logo no intervalo, Real Madrid conseguiram voltar ao concurso – e simplesmente tinha que ser Vinícius Júnior para marcar o gol. Depois de vaias e vaias sempre que recebia a bola, ele se adiantava para trazer os líderes de volta à beira do abismo.

Vini Jr. se destaca

O brasileiro, de volta ao Mestalla um ano depois de acusar os torcedores de supostamente abusarem racialmente dele, riu por último com um gol aos seis minutos dos acréscimos do primeiro tempo, acertando no segundo poste.

Ambos os goleiros foram forçados a fazer defesas decentes, com Lunin mantendo Duro afastado desta vez com uma parada inteligente e Giorgi Marmardashvili negando Jude Bellingham um gol em seu retorno ao time.

Vinicius comemora após marcarFOTO DE CHEMA REYMARCA

Ancelotti enviado Brahim Diaz e Luka Modric em busca do empate no meio do segundo tempo, e a dupla retribuiria ao patrão tendo um papel a desempenhar no gol do empate.

Modric e Brahim combinados na preparação antes que este último cruzasse para o poste mais distante. Não marcado, Vinicius recebeu a entrega com uma cabeçada no chão para elevar o nível do placar para 2-2. Uma breve verificação do VAR concluiu que ele estava em jogo quando a bola foi jogada e a recuperação foi completada.

O jogo não terminou sem alguma polêmica, pois Real Madrid receberam um escanteio nos momentos finais. Apenas quando Bellingham cabeceou para o fundo da rede, o gol foi anulado.

Embora inicialmente incerto, o gol foi anulado depois que o árbitro já havia apitado quando a bola cruzou a linha, para grande raiva de Real Madrid.

Isso significa Real Madrid ainda só foram derrotados uma vez na LaLiga nesta temporada, embora agora enfrentem uma espera ansiosa para ver se sua vantagem será reduzida para quatro pontos, com Girona viajando para Maiorca e Barcelona enfrentando um teste difícil contra Clube Atlético no domingo.