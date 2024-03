Vinicius Jr revela número chocante de abusos enquanto estrela do Real Madrid promete não deixar os racistas vencerem

Real Madrid estrela Vinícius Júnior desatou a chorar enquanto discutia a extensão dos abusos racistas que recebeu enquanto estava em Espanha e o efeito que isso teve na sua paixão pelo jogo, admitindo que muitas vezes considerou desistir.

O Brasil O atacante sentou-se na sala de imprensa de Valdebebas antes do jogo da Seleção contra a Espanha, na terça-feira, onde falou sobre os insultos que recebe quando joga.

“É algo muito triste, é algo que acontece aqui em todos os jogos, todos os dias”, disse ele aos repórteres. “Cada reclamação minha me deixa muito triste. Mas como todos os ‘negros’ que existem no mundo, é uma coisa triste.

“Isso é algo que está acontecendo. Não só na Espanha, mas também no mundo… Aconteceu com meu pai também, eles escolheram um branco em vez de um negro. É uma coisa que eu noto e luto porque eles me escolheram… estou lutando para que num futuro próximo isso não aconteça novamente com ninguém.”

O Real Madrid jogador usava nas costas o lema da seleção, que diz: ‘Uma pele’.

Depois de 20 minutos, Vinicius começou a chorar ao falar sobre sua família e seus sentimentos sobre os eventos que estão acontecendo ao seu redor. Durante cerca de 40 segundos, houve silêncio enquanto o Madridsta soluçava de pura emoção diante da mídia.

Apoio dos jogadores

Depois de listar Clube Atléticode Nico Williamsinternacional espanhol de ascendência ganense, como inspiração para ele, Vinicius admitiu que seu desejo de jogar futebol foi afetado pelo abuso.

“Sinto-me apoiado pelos meus colegas e pelos jogadores. Espero e desejo que o racismo diminua. Resta trabalhar e continuar no caminho já iniciado”, acrescentou.

“Venho assistindo isso há muito tempo e me sinto cada vez mais triste, tenho cada vez menos vontade de jogar.”

Lutando pelo seu futuro no Real Madrid

Depois de declarar anteriormente que iria sair Real Madrid, Vinicius mudou de ideia e acredita que isso permitiria que aqueles que o visaram vencessem.

“Pensei tanto em sair daqui… Porque se eu sair daqui vou dar aos racistas o que eles querem. Quero ficar aqui, no melhor clube do mundo, para que continuem vendo a minha cara “, disse ele, antes de acrescentar mais tarde:” Vou continuar, porque o presidente [Florentino Perez] me apoia, o clube me apoia… Se eu sair seria um triunfo para os racistas.”

Viniciusque insistiu que seus companheiros o têm ajudado a lidar com a situação, está pronto para fazer o mesmo pelo jovem de 17 anos Endrickque está ingressando no clube desde Palmeiras no verão.

“Estou muito feliz em acompanhar Endrick na seleção nacional. Ele fará grandes coisas no futebol. Ele está amadurecendo e já está conseguindo coisas boas”, disse sobre o compatriota. “Chegar aqui tão jovem é importante, porque é o melhor clube do mundo, mas também é complicado pelas críticas e pela pressão. Mas estaremos aqui com ele para ajudá-lo.”