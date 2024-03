Vítima do teste de ‘Oppenheimer’ não tem ressentimentos em relação ao filme vencedor do Oscar

As consequências médicas para toda a sua família foram devastadoras – Wesley teve câncer de pele, seu irmão teve câncer de radiação, sua irmã teve câncer de mama e a filha dela nasceu com leucemia. Ele também tinha amigos que morreram de câncer atribuídos ao teste atômico.

Tina é menos indulgente do que Wesley… pois ela acredita que as consequências literais e figurativas foram intencionalmente deixadas de fora do filme – assim como os residentes de NM foram deixados de fora da Lei de Compensação de Exposição à Radiação de 1990, que fornecia compensação aos residentes que viviam perto de locais de testes nucleares. Mas, apenas aqueles no Arizona, Utah e Nevada.