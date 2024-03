Vladimir Putin afirma que o número de mortos em tiroteio na sala de concertos de Moscou chegou a 133

A contagem de mortos no trágico tiroteio em massa de sexta-feira em Moscou é muito maior do que se acreditava originalmente… de acordo com o presidente da Rússia Vladímir Putin.

O controverso chefe de Estado teria dito à nação durante um discurso na televisão que 133 pessoas foram mortas no violento ataque à Câmara Municipal de Crocus, uma sala de concertos na periferia oeste de Moscovo.

Putin compara os atiradores aos nazis… dizendo que mataram de forma organizada, visando cidadãos russos e até crianças.

O ISIS assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas o Presidente Putin colocou a culpa diretamente nas autoridades ucranianas… dizendo que estavam a trabalhar para permitir que os perpetradores atravessassem a fronteira para o seu país.



FWIW … um funcionário anônimo dos Estados Unidos disse O Washington Post não há razão para duvidar da afirmação do Estado Islâmico.

Como informamos… vídeos de o trágico tiroteio se tornou viral – mostrando cenas gráficas de morte e destruição no music hall. As pessoas se amontoavam atrás de cadeiras enquanto tiros ecoavam pela estrutura, e as estimativas iniciais colocavam o número de mortos acima de 40.

Explosivos foram usados ​​durante o ataque, resultando no incêndio de todo o edifício.

Autoridades dos países ocidentais alertaram os seus cidadãos sobre a aventura em grandes reuniões públicas este mês, na sequência da recente vitória eleitoral de Putin… alertando para possíveis ataques terroristas.



Pelo menos um homem foi detido pela polícia na noite passada… flagrado em vídeo sendo revistado com as mãos apoiadas na parede. Não está claro quantas pessoas foram detidas ou quantas estiveram envolvidas no tiroteio em massa.