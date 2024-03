Warrios HC Steve Kerr evita a culpa por descansar demais Stephen Curry contra Timberwolves

Guerreiros do Golden State treinador principal Steve Kerr desviou qualquer culpa por descansar Stephen Curry no final do terceiro trimestre e no início do quarto como o Os Timberwolves de Minnesota voltou para recuperar a liderança com um trecho de mais 12.

O Warriors liderou por até 12 pontos no primeiro tempo e chegou ao intervalo por 54 a 46, mas com Curry descansando, Nickeil Alexander-Walker liderou a pontuação do Minnesota com três cestas de 3 pontos.

Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, Kerr explicou como está descansando Curry porque o time jogará cinco partidas em oito dias, incluindo a derrota por 110-114 para os Timberwolves.

O Golden State, porém, está na 10ª colocação do Conferência Oeste classificação e corre o risco de perder o Torneio Play-Inespecialmente com o vermelho quente Foguetes Houstonque venceu os últimos oito jogos, apenas uma vitória atrás deles.

Os guerreiros estão indo de mal a pior

Esta foi a única visita do Golden State a Minnesota nesta temporada, dando aos dois times mais de quatro meses para se refrescarem dos jogos consecutivos que os Timberolves venceram no Chase Center.

Draymond Verde foi expulso de sua segunda reunião na ata inicial por colocar Rudy Gobert em uma chave de braço.

Os Warriors tentarão quebrar a derrapagem de dois jogos na terça-feira, quando visitarem o calor de Miami.