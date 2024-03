WhatsApp lança nova cor: é assim que você consegue o modo bege no seu celular

Whatsapp é um dos mais conhecidos e populares aplicativo de mensagensS. Junto com o atendimento constante, a empresa sempre foi conhecida pela cor verde.

Porém, muitos usuários optaram recentemente por mudar esse tom simbólico para outras opções através de aplicativos externos que existem no mercado. Porém, tais práticas não foram oficialmente permitidas no aplicativo.

Pixabay

No entanto, existem maneiras de fazer isso sem comprometer a segurança dos dispositivos móveis. Através do Google Play ou App Store, existem aplicativos como Nova Launcher, Action Launcher ou Lawnchair Launcher.

Com esses aplicativos, você pode fazer as alterações que desejar no logotipo. Basta pressionar e segurar o aplicativo WhatsApp e selecione o ícone de lápis com a cor desejada.

Outras novidades do aplicativo a partir do próximo mês

Entre as novidades que chegarão ao aplicativo WhatsApp a partir de abril, devido às alterações da Lei de Serviços Digitais e da Lei de Mercados Digitais, haverá várias atualizações importantes:

Mensagens e chamadas serão criptografadas para que o a empresa não pode lê-los e ouvi-los .

. A idade mínima para utilizar o aplicativo será aumentado de 13 para 16 na Região Europeia.

na Região Europeia. Os mecanismos de transferência internacional de dados são alterados para siga a Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA.

Pixabay