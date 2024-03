Zach Wilson ainda é um Jet: para onde irá a segunda escolha geral?

Aé o NFL a entressafra se desenrola, um nome permanece no mercado comercial com um ar de incerteza – Zach Wilson. Os New York Jets, antes esperançosos de encontrar um pretendente para o seu jovem quarterback, enfrentam agora a dura realidade de que o mercado comercial para Wilson pode estar tão lento como uma colónia de lesmas.

As comparações com seus colegas da turma de draft de 2021 apenas aprofundam o dilema dos Jets. Enquanto outros quarterbacks como Mac Jones e Justin Campos encontraram novas casas através de negociações que obtiveram meras frações do seu valor potencial, Wilson permanece estacionado no limbo, seu futuro pendurado por um fio.

Zach Wilson nega ser o problema no ataque do New York JetsRoberto Ortega

Jones, escolhido apenas 13 escolhas depois de Wilson, foi negociado com os Jaguars pelo Patriotas por uma escassa escolha de sexta rodada em 2024. Enquanto isso, o Ursos‘de se separar de Fields resultou em um retorno modesto de uma escolha condicional de sexta rodada em 2025, com potencial de aumentar com base em seu tempo de jogo com o ladrões.

O fraco mercado comercial sublinha uma dura realidade: Jones e Campos mostraram mais promessas do que Wilson. Jones até ganhou uma indicação ao Pro Bowl em sua temporada de estreia, enquanto Fields exibiu lampejos de capacidade atlética e resiliência, apesar das circunstâncias desafiadoras em Chicago.

Em contraste, WilsonA gestão de John nos Jets foi marcada por inconsistências em campo e incidentes fora de campo que levantam questões sobre sua adequação como companheiro de equipe. Com 25 interceptações contra 23 touchdowns e uma taxa de conclusão de apenas 57% em três temporadas, WilsonO desempenho de Paul é insignificante em comparação com o de seus pares.

Além disso, a sua aparente relutância em assumir a responsabilidade pelas perdas e a hesitação em recuperar o papel inicial mancham ainda mais a sua posição dentro da organização. Os Jets, ansiosos para seguir em frente Wilsoninicialmente esperava garantir uma escolha do Dia 3 no draft deste ano, mas enfrenta perspectivas cada vez menores à medida que a entressafra avança.

Não há interesse para Zach Wilson

Sem interesse relatado de outras equipes, os Jets podem ser forçados a suavizar o acordo anexando uma escolha de draft a Wilson, potencialmente sacrificando ativos futuros por uma chance de descarregá-lo. No entanto, o número cada vez menor de potenciais pretendentes e o influxo de negociações e contratações de quarterbacks em toda a liga complicam ainda mais as coisas.

À medida que o draft da NFL se aproxima, a janela dos Jets para negociar uma troca diminui. A incapacidade de encontrar um parceiro disposto pode forçá-los a considerar a libertação de Wilson, embora a um custo significativo. Embora cortá-lo aliviasse parte do fardo do teto salarial, implicaria engolir uma pílula amarga de dinheiro garantido devido a Wilson e arriscar seu retorno ao vestiário – um cenário que os Jets estão ansiosos para evitar.

No final, o destino de Zach Wilson está nas mãos do gerente geral dos Jets, Joe Douglas, que enfrenta a difícil tarefa de navegar em uma transação complexa e precária em meio à crescente pressão e incerteza. À medida que a entressafra se desenrola, todos os olhos permanecem voltados para a diretoria dos Jets enquanto eles enfrentam o enigma do que fazer com seu enigmático quarterback.