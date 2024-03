Zamir White arrasa nos treinos selvagens e parece preparado para substituir Josh Jacobs no backfield dos Raiders

Trumores de rade e uma marca de franquia tinham Josh Jacobs olhando de fora nas últimas duas temporadas como membro do Invasores de Las Vegas. Ele jogou apesar da incerteza, desfrutando de uma incrível temporada de 2022 antes de um péssimo 2023, já que o ataque estava em constante mudança.

Embora Jacobs tenha assumido a maior parte dos carregamentos, Zamir Branco está aguardando sua hora. A escolha da 4ª rodada em 2022 tocou na bola apenas 17 vezes em sua temporada de estreia, mas teve a chance de mostrar seu talento no final de 2023 uma vez que Jacobs sofreu uma lesão.

Gardner Minshew tem um novo apelido para Maxx CrosbyTwitter

O treino insano do Raiders RB Zamir White

Agora, Jacobs é membro do Green Bay Packerse as brancas estão acertando seu corpo para carregar a carga de um burro de carga correndo de volta.

White foi um dos melhores running backs recrutados do país antes de sofreu duas rupturas do LCA antes mesmo que ele pudesse pisar em um campo de futebol americano universitário. Ele se recuperou para jogar três temporadas no Geórgiaonde ele dividiu o tempo com outros running backs, mas calculou a média 5,3 jardas por carregamento e marcou 25 touchdowns em sua carreira universitária.

Em suas quatro partidas no final da temporada passada com os Raiders, White eclipsou 100 jardas em dois jogos e parecia explosivo. Sua combinação de tamanho e velocidade o torna um excelente candidato em 2024. Ele dividirá os toques com o veterano Alexandre Mattisonmas ele é o jogador mais talentoso.