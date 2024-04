5 erros comuns no Blackjack que você deve evitar

Se você cresceu com a versão brasileira de Blackjack, o famoso “Vinte-e-Um”, vai precisar passar algum tempo com a versão oficial para se familiarizar com as regras. No Blackjack europeu ou até americano, a forma de jogar muda, assim como a sinalização e os elementos ao redor.

Uma vez que você aprender todas as diferenças, ainda assim vai cometer erros comuns de iniciantes… Bom, sorte que estamos aqui para te ajudar!

Neste artigo separamos os 5 erros mais comuns que apostadores cometem e formas que você pode evitá-los quando jogar em uma mesa de Cassino Ao Vivo no Spin City .

Encontrando a raiz dos erros

O Blackjack é um jogo com praticamente todas suas nuances e possibilidades calculadas matematicamente. Isso não é exagero. Para toda combinação entre a mão do dealer e do apostador, há uma forma de calcular os melhores resultados possíveis.

É por isso que temos momentos únicos no cinema, onde contadores de cartas – ou, entenda-se, grandes matemáticos -, levam grandes montantes de dinheiro para casa, à revelia do cassino.

Desta forma, grande parte dos erros envolvidos no Blackjack tem sua raiz em não entender as possibilidades envolvidas. Uma forma de evitar isso é entender as estratégias básicas envolvidas no jogo, o número de baralhos usados e como esses elementos se relacionam. Algumas pessoas ainda optam por uma colinha, chamada de Tabela do Blackjack.

Todavia, outros são puramente engenharia social por parte dos jogos e cassinos. Vamos falar deles também, para que você esteja totalmente protegido e não perca dinheiro enquanto aposta. Queremos que você maximize seus lucros, e não o contrário.

Erro #1 – Aceitar o seguro do jogo

Se você ainda não sabe, quando o dealer virar um Ás para cima, é hora de correr. Brincadeira! Não é não. Nestes casos, a casa já possui a vantagem de ter uma mão que chamamos de “soft”. Esse termo é usado pois a casa pode usar o Ás que tem como 11 ou 1.

Quando ela está para cima, muitos cassinos online oferecem a opção de que os apostadores aceitem um seguro que garante o pagamento de 2:1, com base no valor da sua aposta. Esse número é muito atrativo, pois a proporção comum é de 3:2, ou seja, 1,5x o valor apostado.

Com uma proposta de ganhos alta e condicionados a pensarmos em um seguro como algo positivo para nós, é comum que jogadores novatos o aceitem. Não faça isso (ao menos não com regularidade). Você estará aumentando seu investimento ao passo que a casa aumentou suas chances de ganhar.

Erro #2 – Buscar o 21 e explodir

Guarde essa mensagem no seu coração: não é necessário buscar o 21 para ganhar uma rodada de Blackjack. Muitos jogadores explodem a mão tentando atingir esse número, principalmente enquanto o dealer possui números ruins para cima.

Muitas vezes uma mão de 12 pode ser suficiente para que você ganhe, um 13, 14 ou até 15. Tudo vai depender da sua posição em relação ao dealer. E te digo logo: não tem sensação melhor do que ver o crupiê explodindo ao tentar superar sua mão!

Erro #3 – Dividir dois 10s

Você poderá solicitar a divisão de sua mão sempre que receber duas cartas iguais. Quando isso ocorrer, as cartas se tornam mãos independentes, que podem receber apostas individuais, além de outras cartas para complementar o 21.

Todavia, ter a quantia de 20 é uma das mãos mais fortes do jogo. O recomendado, neste caso, é manter sua posição e aguardar as cartas que o dealer vai receber. Caso contrário, você se joga a própria sorte, enquanto poderia ganhar a rodada facilmente.

Erro #4 – Usar um “sistema de aposta” cegamente

Existem dois tipos de sistema de aposta: o de progresso positivo e o de progresso negativo. O primeiro sugere que você aumente o valor da aposta continuamente, como é o Martingale. Já o outro, que você diminua o valor da aposta sempre que ganhar.

Nenhum dos dois te fará ter sucesso automático na mesa de Blackjack. Na verdade, jogadores experientes possuem mais sucesso apostando de acordo com a Tabela do Blackjack, até porque as regras são mais importantes do que seguir mecanicamente um fluxo de apostas.

Erro #5 – Não verificar as regras da mesa escolhida

Apesar do funcionamento do Blackjack ser igual em praticamente todas as situações, nem todas as mesas e jogos online operam de modo igual.

Por exemplo, alguns jogos usam apenas um baralho, enquanto outros usam oito. Isso influencia diretamente na porcentagem de possibilidades da mesa. Isso também pode influenciar nos seus ganhos, visto que mesas com baralho único costumam oferecer pagamentos de 6:5, enquanto as de 8 oferecem 3:2.

Devido a esses fatos, é importante averiguar as regras da mesa escolhida, para não comprometer seu capital em uma furada.