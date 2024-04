A Adidas proíbe os torcedores de comprar camisetas personalizadas da Alemanha com o não. 44

Adidas gerou polêmica com o lançamento da nova Seleção Alemã camisa. A tipografia dos números causou polêmica nas redes sociais, com alguns apontando que o número 44 lembra o passado conturbado do país.

A camisa gerou polêmica devido ao seu número estilizado, que lembra ao emblema da Schutzstaffel (SS), um grupo paramilitar durante o regime nazista de Adolf Hitler responsável pela execução do Holocausto.

Adidas falou sobre o assunto

Um dos porta-vozes da marca, Oliver Bruggen, falou com o Bild, o jornal diário alemão, para esclarecer a situação.

“A DFB e seu parceiro 11teamsports são responsáveis ​​pelo desenho dos nomes e números. Bloqueamos a personalização das camisas em nossa loja online. Pessoas de cerca de 100 nações trabalham na Adidas. Nossa empresa representa a promoção da diversidade e inclusão e, como empresa, fazemos campanha ativamente contra a xenofobia, o antissemitismo, a violência e o ódio em todas as formas.

“Quaisquer tentativas de promover pontos de vista divisivos ou excludentes não fazem parte dos nossos valores como marca e rejeitamos veementemente qualquer sugestão de que essa era a nossa intenção. Nossa empresa defende a promoção da diversidade e da inclusão”, afirmou.