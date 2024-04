A afirmação de Daniel Tosh de que Kylie Jenner está grávida, de Timothée Chalamet False

O comediante lançou essa suposta bomba em seu último episódio de podcast, alegando que conversou recentemente com um funcionário de uma mercearia de Malibu, perguntando por que eles fechavam um dia da semana – e ele disse que o trabalhador disse que os KarJenners estavam filmando lá.

Especificamente, Tosh diz que este funcionário alegou que eles estavam filmando o final da próxima temporada de “The Kardashians”… e durante as compras no supermercado feitas pela família, KJ aparentemente revela que está grávida de novo – o que tornaria este seu terceiro criança.

Acontece que a história não é verdadeira – isso de acordo com fontes de produção que nos dizem que “The Kardashians” não foi filmado em um supermercado nenhuma vez na próxima temporada. Também fomos informados por fontes com conhecimento direto de que a noção de que Kylie está grávida de Timmy é falsa.

Na verdade, nossas fontes nos dizem que Kylie não está esperando, ponto final. Disseram-nos que pessoas familiarizadas com a situação acham que Tosh divulgou isso para ter influência … e que foi imprudente da parte dele fazer isso.

O que é interessante é que Kylie não tem feito nada que indique que ela pode estar grávida – na verdade, um clipe recente dela tomando um gole de sua nova bebida alcoólica com gás sugere o oposto.

Também não temos visto muito Kylie com Timothée ultimamente… e ela até se recusou a abordar seu relacionamento em uma entrevista que ela deu há algumas semanas. Tim tem estado muito ocupado ultimamente – promovendo um filme, e começando a filmar o próximo… o Bob Dylan filme biográfico.

Obviamente, se esta suposta notícia fosse verdade, seria enorme. Ela já divide dois filhos com Travis Scott … e se tiver outro pãozinho no forno com o Timmy … bem, ótimo. Infelizmente para Tosh e todos os outros, porém… não há nada para esta afirmação.