A astróloga Susan Miller avalia o eclipse solar, bomba fotográfica para crianças locais

Susan Miller geralmente consegue falar sobre todas as coisas sobre estrelas a qualquer momento – e é por isso que pensamos que ela seria ótima para discutir o eclipse solar … se não fosse por essas malditas crianças!

Dizemos isso em tom de brincadeira, é claro – mas você precisa dar uma olhada nesta entrevista que fizemos com o famoso astrólogo na segunda-feira em Nova York… no momento em que o eclipse estava prestes a acontecer, quando toneladas de pessoas se reuniram em um parque local lá para capturar o fenômeno raro.

Claro, com parques e playgrounds vêm as crianças também… e o lugar aqui estava lotado delas enquanto conduzíamos nossa reunião com SM. Digamos apenas… é divertido.