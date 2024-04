A ausência do hino nacional da LSU gera ameaça de bolsa de estudos pelo governador Landry

EUno rescaldo da Universidade Estadual da LouisianaElite Oito perda para Iowa, surgiu uma questão controversa em relação à ausência de LSU jogadores durante o cerimônia do hino nacional.

Vídeo da controvérsia do hino nacional de Iowa-LSU na quadra: apenas um time homenageou a América

Landry: É hora de implementar uma nova política

Governador da Luisiana Jeff Landry opinou sobre o assunto, pedindo uma política que exigiria que os estudantes-atletas estivessem presentes durante os rituais do hino nacional antes dos jogos ou enfrentariam possíveis repercussões nas bolsas de estudo.

Landryum republicano, levou para X após a derrota da LSU, juntando-se a um coro de vozes conservadoras que criticam a ausência de LSUs jogadores e treinadores durante o hino nacional.

“Minha mãe treinou basquete feminino no ensino médio durante o auge da desagregação, ninguém tem maior respeito pelo esporte e pelo treinador Mulkey. No entanto, acima do respeito por esse jogo está um respeito mais profundo por aqueles que servem para nos proteger e nos unir sob uma bandeira!”

Ele instou o Conselho de Regentes da Louisiana implementar uma política que obrigue a presença de estudantes-atletas durante o hino dizendo: “É hora de todos os conselhos universitários, incluindo o Regent, estabelecerem uma política de que os estudantes atletas estejam presentes para o hino nacional ou arrisquem sua bolsa de estudos atlética! Esta é uma questão de respeito que todos os treinadores universitários devem incutir.”

Mulkey esclareceu que o incidente não foi um protesto

LSUs A ausência durante a execução do hino nacional não teve a intenção de ser um protesto, esclareceu LSU treinador principal Kim Mulkey.

Ela explicou que fazia parte da rotina pré-jogo padrão do time, com a equipe saindo da quadra para os preparativos por volta dos 12 minutos, coincidindo com o tempo do hino.

“Sinceramente, nem sei quando o hino foi tocado. Temos uma espécie de rotina quando eles estão na pista e saem aos 12 minutos”, disse. Mulkey afirmou.

No entanto, foram levantadas preocupações sobre a viabilidade de aplicar tais políticas.

Jimmy Clarkeo Conselho de Supervisores do Sistema da Universidade de Louisiana presidente, expressou dúvidas, afirmando, “Vejo algumas dificuldades em tentar impor algo assim.”

Da mesma forma, o comissário estadual de ensino superior, Kim Hunter Reedobservou que Conselho de Regentes não desempenha um papel nas decisões sobre bolsas de estudo.

A controvérsia em torno da ausência da LSU durante o hino nacional reflete debates mais amplos sobre respeito, tradição e liberdade de expressão no atletismo universitário.

O hino nacional tem sido um ponto de discórdia recorrente, com ameaças anteriores de financiamento devido às ações dos jogadores durante o hino.

Ainda, LSUs A postura de permanecer no vestiário durante o hino permaneceu inabalável.

USC nem UConn estiveram presentes durante a execução do hino nacional antes de sua Elite Oito confronto em Segunda-feira noite.

Também foi relatado que LSU não esteve presente no hino nacional durante toda a temporada. Eles também não estiveram presentes na cerimônia da final do ano passado.