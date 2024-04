A batalha épica da Elite Oito entre Iowa e LSU quebra recordes de audiência do basquete feminino

EUEm um confronto monumental que deixou os fãs ansiosos, Iowa e LSU fizeram história em Segunda-feira noite no Elite Oito confronto do basquete universitário feminino torneio.

A reação dramática de Angel Reese à derrota da LSU contra Iowa

Iowa x LSU atraiu mais de 12,3 milhões de espectadores



Apesar de ter sido transmitido pela TV a cabo e ter ocorrido no início do torneio, a tão esperada revanche entre essas duas equipes poderosas não apenas superou seu histórico Campeonato Nacional encontro de um ano atrás, mas também estabeleceu um novo pináculo para basquete universitário feminino audiência.

De acordo com ESPNum impressionante 12,3 milhões de espectadores sintonizado para testemunhar a emocionante batalha entre Iowa e LSU, tornando-o o jogo de basquete universitário feminino mais visto já registrado e o jogo de basquete universitário mais assistido na história do ESPN plataformas.

O confronto do ano passado entre estes titãs estabeleceu o recorde anterior, mas Segundas o jogo quebrou as expectativas, atingindo um pico surpreendente 16,1 milhões de espectadores.

Os Hawkeyes saíram vitoriosos com uma pontuação de 94-87, negando à LSU a chance de garantir o segundo título consecutivo do campeonato.

A estrela da guarda de Iowa, Caitlin Clark, roubou os holofotes com um desempenho notável, marcando 41 pontos, 12 assistências e sete rebotes.

Clark’s o jogo estelar não só lhe rendeu o título de Albany 2 Regional Jogador mais destacado mas também a solidificou como a melhor de todos os tempos Líder da Divisão I na carreira de 3 pontos.

Iowa pronto para confronto contra UConn

Com esta vitória, Iowa avança para o Últimos quatroonde enfrentará o UConn, que garantiu a vaga ao derrotar o USC por 80-73.

A última vez que essas duas equipes se enfrentaram no torneio foi no Doce 16 de 2021com UConn emergindo vitorioso.

No entanto, Iowa está preparado para trazer seu melhor jogo e reescrever a história nesta revanche altamente antecipada.

Além do domínio do basquete, a magnitude do Segundas jogo não pode ser exagerado.

Não apenas superou todos os jogos da Liga Principal de Beisebol em mais de um ano e todos os jogos da NHL nos últimos 53 anos, mas também solidificou o basquete feminino como uma força a ser reconhecida no mundo do entretenimento esportivo.

À medida que aumenta a expectativa para o Últimos quatroos preços dos ingressos refletem o fervor em torno do torneio feminino.

Dados do mercado secundário de TicketiQ mostra que os ingressos femininos para o Últimos quatro e os jogos do campeonato estão a atingir preços mais elevados, em média, em comparação com os seus homólogos masculinos, destacando a crescente popularidade e procura pelo basquetebol feminino.

Enquanto o Últimos quatro aproxima-se, os fãs aguardam ansiosamente para testemunhar o próximo capítulo no incrível crescimento do basquete feminino.