A cigana Rose Blanchard não tem acordo pré-nupcial com o ex-marido Ryan Anderson

Cigana Rose Blanchard recentemente colocou a caneta no papel para se divorciar de Ryan Anderson oficial – mas não há acordo pré-nupcial em vigor… embora as consequências disso sejam um pouco nebulosas.

Nossas fontes dizem que Gypsy tinha um fundo fiduciário criado antes do casamento – que especificava que seus ganhos da primeira temporada de seu programa Lifetime, “The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard”, eram somente dela.

Deixando as finanças de lado, disseram-nos que Gypsy espera poder lidar com o divórcio com maturidade, sem que as coisas fiquem desagradáveis. Ela já decidiu deixar Ryan ficar com seu filhote, Pixie, por causa de seu forte vínculo.