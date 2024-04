Tele partida de João Calipari de Universidade de Kentucky o time de basquete masculino gerou um frenesi por sua substituição. No entanto, conseguir um treinador de calibre semelhante pode revelar-se uma tarefa desafiadora para o Gatos selvagens.

Um dos principais candidatos, Aveia Nate do Alabamaemergiu como a melhor escolha. Aveiao antigo Treinador do Ano da SECLiderou o Maré Carmesim para um notável Últimos quatro aparição nesta temporada. No entanto, sua aquisição de US$ 18 milhões é um obstáculo substancial para Kentucky.

Esta taxa elevada, além de qualquer novo acordo, pode ser um esforço financeiro para os Wildcats, especialmente com outros candidatos qualificados disponíveis sem aquisições tão elevadas. Apesar dos desafios financeiros, Aveia é um treinador cobiçado por um bom motivo. Ele transformou Alabama programa de basquete, levando-os a novos patamares de sucesso.

Aveia é uma candidata dos sonhos

Antes Aveia chegada em 2019, o Maré Carmesim não tinha feito o Doce dezesseis em 15 temporadas. Apenas em seu segundo ano, Aveia alcançou esse marco e desde então liderou Alabama para o Doce dezesseisn três vezes, tornando-o um candidato desejável para qualquer programa.

Enquanto Aveia continua a ser um candidato dos sonhos, outras opções também estão em cima da mesa para Kentucky. Scott Drew de Baylor é outro grande candidato, tendo guiado os Bears ao seu primeiro Torneio da NCAA participação desde 1988 e um Campeonato Nacional em 2021. Atraiuno entanto, assinou recentemente um novo acordo com Baylorfazendo seu movimento para Kentucky desafiador, mas não impossível.

Calipari deixaria um buraco difícil de preencher

Quem tiver sucesso Calipari herdará um programa histórico com imensas expectativas. Calipari’s legado inclui dois Campeonato Nacional participações em jogos, quatro Quartas Finaise sete Elite Oito durante seu mandato de 15 anos. Sua partida marca o fim de uma era para Kentucky basquete, e encontrar um substituto adequado não será tarefa fácil.

O Gatos selvagens terá que enfrentar os desafios de garantir um treinador de alto nível e, ao mesmo tempo, cumprir os altos padrões estabelecidos por Calipari. À medida que a busca continua, o mundo do basquete espera ansiosamente para ver quem assumirá o lugar de uma lenda do treinador.