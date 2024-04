A confissão chocante de Jodie Foster sobre trabalhar com Robert Downey Jr: Estou com medo

Jodie Fosterrecente revelação sobre sua experiência trabalhando com Robert Downey Jr. provocou ondas de choque em Hollywood. Apesar de Downey Jr.o retorno triunfante e a vitória do Oscar por seu papel em ‘Oppenheimer’ no último Oscar, Fomentaro relato lança luz sobre o passado turbulento do ator, especialmente durante sua colaboração no filme de 1995 ‘Home for the Holidays’.

Em entrevista à revista Esquire, Fomentar relembrou os desafios que enfrentou como diretora ao lidar com Downey Jr.luta contra o vício.

Assista ao vídeo privado de Paris Hilton na festa Coachella

Ela descreveu vividamente momentos no set em que os problemas de abuso de substâncias do ator interferiram em sua capacidade de realizar cenas, levando-a a intervir e interromper as filmagens por preocupação com seu bem-estar.

“Ele estava tão espalhado que todo aquele talento maravilhoso estava… batendo os braços na água e fazendo uma grande bagunça”, Fomentar disse Esquire.

“Mas estava lá em algum lugar, certo? Porque agora ele é alguém que se tornou disciplinado quase como forma de sobreviver.”

Jodie Foster tentou aconselhar Robert Downey Jr.

Ela também se lembrou de conversas em que tentou dar conselhos e expressar as suas preocupações com o futuro dele, enfatizando a natureza precária da sua situação e a necessidade de autopreservação.

“Eu o chamei de lado durante as filmagens e disse: ‘Olha, eu não poderia estar mais grato pelo que você deu neste filme’”. Fomentar disse.

“‘Mas estou com medo do que acontecerá com você a seguir.'”

Downey Jr.A jornada de James desde as profundezas do vício até seu ressurgimento em Hollywood, particularmente com seu papel icônico como Homem de Ferro no Universo Cinematográfico Marvel, serve como uma prova de sua resiliência e determinação.