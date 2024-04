A conversa sobre o draft da NBA esquenta para Caitlin Clark enquanto Bronny James luta para acompanhar

Nnenhuma mulher já jogou no NBA — mas Caitlin Clark com certeza está fazendo muitas pessoas se perguntarem se é onde ela pertence.

Clark será a escolha geral nº 1 na próxima segunda-feira Rascunho da WNBAmas alguns – incluindo FOX Esportes personalidade Pular Bayless – iria levá-la no Draft da NBA à frente de uma das perspectivas mais elogiadas dos últimos anos: Bronny Jameso filho de Lebron James. É a mais recente indicação de que a habilidade revolucionária de Clark alterou, para melhor ou para pior, a análise do basquete no Estados Unidosà medida que as melhores jogadoras diminuem a distância em relação aos seus homólogos masculinos.

Bronny mantendo suas opções em aberto

Em contraste com a incrível carreira universitária de Clark – culminada com aparições consecutivas em jogos do campeonato Iowa — James passou por um momento mais turbulento no NCAA. O jovem de 19 anos foi titular em apenas seis jogos em uma difícil temporada de calouro, que começou com uma parada cardíaca no verão passado que quase lhe tirou a vida. Desde então, James entrou no portal de transferências, mas também é elegível para o draft após enviar seu nome para consideração.

No entanto, apesar do status de seu pai como indiscutivelmente o maior jogador da NBA, é improvável que James seja convocado – e certamente não na primeira rodada. Ele teve média de apenas 4,8 pontos em 19,3 minutos por jogo e não foi titular regular em um período difícil. USC equipe nesta temporada – daí a razão pela qual ele está preparado para se transferir.

Clark foi uma virada de jogo

Por outro lado, o domínio de Clark em Iowa trouxe um entusiasmo ao basquete feminino que não era visto no século XXI. Dela Olhos de falcão quebrou recordes de audiência ao longo do recém-concluído Torneio da NCAAque culminou em 18,7 milhões de telespectadores assistindo à final nacional entre Iowa e os Gamecocks da Carolina do Sul.

Clark, o maior artilheiro de todos os tempos da NCAA e duas vezes Jogador Naismith do Anorecentemente atraiu comparações com grandes nomes da NBA como Stephen Curry por seu alcance ilimitado de 3 pontos e seu talento para marcar em arremessos incríveis que poucos tentariam. Sua confiança ilimitada mudou a seriedade com que muitas levam o futebol feminino, embora as comparações com a NBA sejam falaciosas por natureza.